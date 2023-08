„Inflation würde weiter angeheizt“ : Gaststätten-Gewerkschaft fordert weiterhin niedrigere Mehrwertsteuer auf Speisen

Im Zuge der Pandemie war die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19 Prozent auf sieben Prozent gesenkt worden. Dies müsse vorerst so bleiben, so die Gewerkschaft.