Steuer 2024 Wird es für Sie teurer – oder gehören Sie zu den Gewinnern?

Höherer CO₂-Preis, Plastikabgabe, steigende Steuer auf Flugtickets und Speisen im Restaurant: Das Leben in Deutschland wird ab dem kommenden Jahr teurer. „Alles in allem dürfte die Inflationsrate im Januar knapp vier Prozent betragen“, prognostiziert die Commerzbank. Im November war sie in Deutschland auf 3,2 Prozent gefallen, den niedrigsten Stand seit rund zweieinhalb Jahren.