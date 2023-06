Unfaire Zinsangebote? Nicht alle Verbraucher profitieren gleichermaßen von höheren Zinsen

Achtmal hat die Europäische Zentralbank nun die Zinsen erhöht. Hatten die Banken zuvor jahrelang dafür bezahlt, wenn sie bei der Europäischen Notenbank (EZB) deponieren wollten, und dies auch in Form von Strafzinsen an die Kunden weitergegeben, so erhalten sie inzwischen wieder gute Zinsen: Über die sogenannte Einlagefazilität zahlt die EZB den Kreditinstituten für kurzfristig geparkte Gelder aktuell wieder 3,5 Prozent. Auch untereinander zahlen die Banken sich gegenseitig für Tagesgelder 3,4 Prozent. An die Kunden weitergereicht wird der Zins higegen bisher kaum. Viele Kreditinstitute, vor allem Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen, speisen Anleger in Tagesgeldern weiter mit null Prozent Zinsen oder bestenfalls Sätzen in homöopathischen Dosen ab.