Warren Buffett und Charlie Munger „So einen wie ihn treffe ich nie wieder“

Es war eine Art Blind Date: Ein Ehepaar aus Omaha im US-Bundesstaat Nebraska lud Warren Buffett und Charlie Munger im Jahr 1959 zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Die beiden Vermögensverwalter seien sich so ähnlich, dass sie sich einfach kennenlernen mussten, lautete ihre Motivation. „Und es hat sofort geklickt“, wie Buffett 2018 erzählte. „Charlie hat über seine eigenen Witze gelacht, so wie ich das auch immer mache. Und ich wusste: So einen wie ihn treffe ich nie wieder.“