Wo sich Sparen wieder lohnt Immer mehr Banken heben Tagesgeldzinsen an

Im Wettbewerb um Kunden erhöht die Onlinebank ING Deutschland die Zinsen fürs Tagesgeld. Damit will die Bank Neukunden gewinnen. Aber auch diejenigen, die bereits ein Tagesgeldkonto bei der ING haben, bekommen auf neu eingezahlte Gelder ab sofort für sechs Monate drei Prozent Zinsen. Laut dem Vergleichsportal Verivox steht die ING damit an der Marktspitze. So hohe Tagesgeldzinsen erhalten Sparer demnach bei keiner anderen deutschen Bank.

