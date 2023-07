Flaute in Hamburg und Bremerhaven  Warum Deutschlands Seehäfen in der Krise stecken

Vor einem Jahr stauten sich noch die Schiffe vor den deutschen Häfen, jetzt ist die Kurzarbeit in Hamburg und Bremerhaven angekommen. Betroffen sind an beiden Standorten die je 1000 Beschäftigten des Gesamthafenbetriebs. Sie helfen an den Terminals aus, wenn die Stammbelegschaft mit der Menge der ankommenden Container überfordert ist, doch das ist in Hamburg und Bremerhaven inzwischen kaum noch der Fall.