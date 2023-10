Fliegen mit Materialfehlern  Wie sicher sind Flugzeuge noch?

Ferienzeit ist Reisezeit. 80.000 Fluggäste zählte der Flughafen Düsseldorf am vergangenen Freitag, dem Beginn der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen. Ein neuer Tagesrekord. Voll dürfte es bald auch in Frankfurt oder München werden, wenn dort die Schulen in die Herbstpause gehen.