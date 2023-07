Frustrierte Gründerszene „Deutschland wird abgehängt“

Für Gründer und Gründerinnen war es ein Tag der Hoffnung. Am 27. Juli vergangenen Jahres verabschiedete die Bundesregierung ihre „Start-up-Strategie“. Ein Paket mit 127 Maßnahmen, die in der laufenden Legislaturperiode umgesetzt werden sollen. Zu den wichtigsten Zielen gehört es, für mehr Wachstumskapital zu sorgen, die Anwerbung von Talenten aus dem Ausland zu vereinfachen und Ausgründungen an Universitäten zu erleichtern.