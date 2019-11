Negativzinsen sind heute schon an der Tagesordnung – zumindest für vermögendere Sparer und für Unternehmen. Zum Teil locken auch Kreditplattformen für kleinere Beträge mit Negativzinsen, so dass der Konsument für einen Ratenkredit noch einen Zins erhält, statt dafür zu zahlen. Im großen Stil sind solche Kredite aber noch nicht möglich, weil die technischen Systeme der Geldhäuser darauf nicht eingestellt sind. Faktisch laufen solche Kredite mit Negativzins über einen Zuschuss.

Die bundeseigene Förderbank KfW bereitet aber gerade ihre Systeme darauf vor, dass im Fördergeschäft für den Mittelstand, für Kommunen und für Häuslebauer auch Negativzinsen möglich werden. „Wir müssen damit rechnen, dass das Negativzinsumfeld anhält“, sagt Vorstandschef Günther Bräunig. Im Herbst nächsten Jahres könnte es die ersten negativ verzinsten Förderkredite geben. Schließlich refinanziert sich die Staatsbank teilweise zu Negativzinsen, erhält also faktisch Geld wenn sie eine Anleihe auflegt. Die Erträge fließen derzeit noch in die Kasse der KfW und sorgen für Gewinn.

Bräunig will das ändern und den Vorteil weitergeben und damit auch Investitionen ankurbeln. „Wenn ein Mittelständler wegen der Negativzinsen für seine Liquidität ein Verwahrentgelt zahlen muss, dann gibt es keinen Grund, dass er bei der Kreditaufnahme nicht genauso von gesunkenen Zinsen profitieren sollte.“ Schließlich könne auch Siemens mittlerweile Anleihen mit einem negativen Zins begeben.

Noch dauert es allerdings rund ein Jahr bis die technischen Voraussetzungen so weit sind, dass ein Häuslebauer oder Mittelständler einen Förderkredit mit einem negativen Zins erhalten kann. Das liegt auch daran, dass die KfW direkt keine Kredite vergeben darf. Dies muss über eine Bank oder Sparkasse laufen. Die schlagen auf die negativen Konditionen der KfW noch eine Bearbeitungsgebühr von bis zu 0,75 Prozent drauf, so dass der Kunde für den Kredit derzeit noch zahlen muss. Außerdem sind auch die Systeme der Geldhäuser noch nicht auf negative Kreditzinsen eingestellt. Ab Anfang 2020 aber will die KfW zumindest Banken und Sparkassen ihre Förderkredite mit negativen Zinsen weitergeben.

Bislang ist allenfalls ein Zinssatz von null Prozent möglich

Derzeit geht das Bräunig zufolge aufgrund der fehlenden technischen Voraussetzungen allenfalls mit einem Zinssatz von null Prozent. Bis die Systeme in der zweiten Jahreshälfte 2020 umgestellt sind, will die KfW den Kunden aber einen Tilgungszuschuss zahlen, so dass der Zins faktisch negativ ist. Tatsächlich profitieren manche schon heute, wie der KfW-Chef betont. Bei Förderkrediten für energieeffizientes Bauen und Sanieren mit kurzen Laufzeiten liege der Effektivzins aufgrund des Tilgungszuschusses zwischen minus sechs und sieben Prozent, bei sehr kurzen Laufzeiten sogar bei minus 13 Prozent. Die KfW gewährt dabei Tilgungszuschüsse von bis zu 17,5 Prozent.

Bei der Ausreichung von Krediten mit negativen Zinsen hat die KfW vor allem auch den Klimaschutz im Blick. Im nächsten Jahr sollen in Absprache mit dem Bund und als Teil des Klimapaketes Förderkredite für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 500 Millionen Euro ausgereicht werden, die in treibhausgasneutrale Energiesysteme investieren. Dabei denkt die KfW Bräunig zufolge zusätzlich an einen Klimazuschuss.

Die Reaktionen aus dem Banken- und Sparkassenlager auf den Vorstoß der Förderbank sind gemischt, schließlich trifft es ihr eigenes Kreditgeschäft. Ein sinkendes Fördervolumen mit immer tieferen Zinsen zu kompensieren funktioniere nicht, heißt es beim Bundesverband deutscher Banken. Einzelne Institute begrüßen die Initiative. Die Commerzbank hält sie sogar für dringend geboten. Wiederum andere stellen die Frage nach möglichen rechtlichen Problemen von Krediten mit einem Negativzins. Bräunig sieht darin aktuell kein Problem.