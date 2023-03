Für den guten Zweck Deutsche Bahn verteilt Schokolade an ihre 1.-Klasse-Gäste

Die Deutsche Bahn verteilt künftig als Fahrgastgeschenk Schokolade an Reisende der 1. Klasse. Damit sollen die Tafeln in Deutschland unterstützt werden, wie die Bahn am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Mit den von dem Unternehmen „share“ entwickelten, fair gehandelten Schokoladentäfelchen soll den Angaben zufolge eine Spende in Höhe von 500.000 Euro pro Jahr für die Tafeln in Deutschland zusammenkommen. Dadurch würden Logistik und Infrastruktur der Tafeln erweitert und neue Lager- und Kühlkapazitäten finanziert, hieß es.

In Deutschland gibt es insgesamt rund 960 Tafeln. Dort werden gespendete Lebensmittel an Bedürftige weitergegeben.

Die Kooperation der Bahn mit dem Unternehmen „share“ hat den Angaben zufolge bereits 2020 mit dem Verkauf von Wasser im Bordbistro der Fernzüge begonnen. Dadurch seien bislang 21 Brunnen in afrikanischen und südamerikanischen Ländern repariert oder neu gebaut worden. (epd)

