Bahnreisende müssen bereits ab Mittwoch mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen: Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL haben sich mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn ausgesprochen, teilte GDL-Chef Claus Weselsky in Frankfurt mit.

Das ist der bundesweite Streikplan der GDL:

Der Ausstand beginnt im Güterverkehr bereits an diesem Dienstagabend um 19.00 Uhr .

bereits an diesem Dienstagabend um . Der Personenverkehr wird ab Mittwochfrüh, 2.00 Uhr, bestreikt .

wird bestreikt Der 48-stündige Arbeitskampf im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur ist vorerst bis Freitag, 2.00 Uhr, angesetzt.

Zuvor hatte sich die Belegschaft mehrheitlich für einen Streik ausgesprochen. 95 Prozent hätten in einer Urabstimmung für einen Arbeitskampf votiert, sagte Weselsky. Die Hürde für einen Arbeitskampf lag bei mindestens 75 Prozent Zustimmung. Laut Weselsky beteiligten sich 70 Prozent der Mitglieder bei der Deutschen Bahn an der Urabstimmung. „Den Arbeitskampf verantwortet das Management der Deutschen Bahn AG“, sagte Weselsky.

Bahn kritisiert GDL als Aufschwungskiller

Für die Bahn ist der Streik eine Eskalation zur Unzeit. „Gerade jetzt, wenn die Menschen wieder mehr reisen und die Bahn nutzen, macht die GDL-Spitze den Aufschwung zunichte, den wir in Anbetracht der massiven Corona-Schäden dringend brauchen“, teilte Personalchef Martin Seiler mit. Er kritisierte, die GDL habe sich nicht an ihre Ankündigung gehalten, den Kunden ausreichend Vorlauf zu lassen, bevor der Streik beginnt. „Gerade in einem systemrelevanten Bereich wie der Mobilität gilt es jetzt, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und nicht unsere Kunden zu belasten“, mahnte Seiler. Eine Einigung in der Tarifrunde sei weiterhin möglich. Die GDL-Spitze müsse an den Verhandlungstisch zurückkehren.

GDL-Chef Claus Weselsky. Foto: Arne Dedert/dpa

Die Tarifverhandlungen mit der Bahn hatte Weselsky zuvor als „gescheitert“ bezeichnet, das Angebot der Bahn sei „viel zu wenig“. Die GDL will eine Nullrunde im laufenden Jahr nicht akzeptieren, verlangt eine deutliche Corona-Prämie und Einkommenssteigerungen von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten.

In dem Tarifkonflikt hatte die Bahn der Gewerkschaft ein zweites Angebot gemacht. Sie will angesichts von neuen Milliardenverlusten während der Corona-Pandemie und großen Flutschäden einen länger laufenden Tarifvertrag und spätere Erhöhungsstufen bei gleicher Prozentzahl.

Es ist der erste Streik bei der Bahn seit Dezember 2018, als die EVG ihre Mitglieder zum Arbeitskampf aufrief. Weitaus härter verlief der GDL-Streik 2014 und 2015. In acht sich steigernden Wellen legten die Lokführer unter Weselskys Führung die Arbeit nieder und weite Teile des Streckennetzes lahm. (dpa/Reuters)