Gegen die Reizüberflutung im Supermarkt Das Schweigen der Scanner

Wenn Pauline einkaufen geht, muss ein Begleiter immer mit. „Meistens gehe ich mit Kopfhörern einkaufen, dann bekomme ich nicht so viel davon mit, was um mich herum passiert. Ich kann dann entspannter durch den Laden gehen“, sagt sie. Ohne einen Podcast auf den Ohren kann sich die 28-Jährige nur schwer aufs Einkaufen konzentrieren. Dabei ist es an diesem Nachmittag im Supermarkt ruhig. Lediglich das Summen der Kühlregale und das Piepen aus dem Kassenbereich stören die Stille. Doch Pauline kennt das auch anders: „Viele Menschen und viele Geräusche, die Supermärkte sind voll mit Sachen, das ist eine komplette Reizüberflutung“, erzählt die junge Frau und stülpt die Kopfhörer wieder über ihre Ohren. Sicherheitshalber.