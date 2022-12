Geheime Projektliste Das ist der Plan der Ampel gegen Chinas globalen Einfluss

Eine Lithium-Mine in Serbien, eine Zugverbindung von Burkina Faso zum ghanaischen Hafen Takoradi, ein Datenkabel zwischen Chile und Australien: Mit Großprojekten wie diesen will die Ampel den wachsenden globalen Einfluss Chinas zurückdrängen. Die Investitionsvorhaben stehen auf einer geheimen Liste, die die Bundesregierung an die EU-Kommission geschickt hat. Das Papier liegt dem Handelsblatt vor.

