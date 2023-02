Gleicher Lohn für gleiche Arbeit Bringt ein neues Urteil allen Frauen mehr Geld?

Was Susanne Dumas erlebt hat, kennen viele Frauen: Männer verhandeln härter, das zahlt sich aus. Für die gleiche Arbeit bekommen sie mehr Lohn oder Gehalt. So auch im Fall von Susanne Dumas. 2017 ging sie als Außendienstmitarbeiterin zum Metallunternehmen Photon Meissener Technologies. Sie akzeptierte die angebotenen 3500 Euro im Monat. Ihr männlicher Kollege, der etwa zur selben Zeit in dem sächsischen Unternehmen anfing, nicht. Seine Verhandlungen hatten Erfolg: Der Mann verdiente in der Einarbeitungsphase 1000 Euro monatlich mehr - für dieselbe Arbeit. Der einzige Unterschied: Er hatte verhandelt, sie nicht.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden