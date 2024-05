Gründer verlässt Softwarehersteller Wie geht es bei SAP ohne Hasso Plattner weiter?

Zu den Stärken von Hasso Plattner zählt eines nicht: Abschied nehmen. Mehrfach hat der Mitgründer von SAP angekündigt, sich vom Aufsichtsratsvorsitz des Softwareherstellers zurückzuziehen, um dann doch noch „ein paar Jährchen“ dranzuhängen, wie er es selbst einmal formuliert hat. Es gehe schließlich darum, in unruhigen Zeiten „ein Stück Sicherheit und Kontinuität ins Unternehmen zu bringen“.

Typisch Plattner. Der Softwarehersteller, den er vor 52 Jahren mitgegründet und zum Weltmarktführer gemacht hat, ist sein Lebensthema. Auch in seinem Alter noch, Plattner ist 80. Den Blick richtet er am liebsten nach vorn, nicht zurück. Insofern dürfte er die Abschiedsfeierlichkeiten mit gemischten Gefühlen durchleben.

Eine Zäsur ist es nicht nur für Plattner, sondern auch für SAP: Mit dem Abschied des letzten Mitgründers, die prägendste Figur der Firmengeschichte, stellt sich einerseits die Frage, wie sich das Machtgefüge in Walldorf verändert. Andererseits, wer die Rolle als technischer Visionär übernimmt.

Der Aufsichtsrat hat Vorstandssprecher Christian Klein mit einem neuen Vertrag ausgestattet und ihn offiziell zum Vorstandsvorsitzenden befördert – ein Signal, dass der Betriebswirt wesentliche Teile der Macht bei SAP übernimmt. An die Aufsichtsratsspitze soll mit Pekka Ala-Pietilä indes ein Übergangskandidat rücken, nachdem Plattners designierter Nachfolger Punit Renjen wegen massiver interner Unstimmigkeiten gehen musste. Eine langfristige Regelung steht aus.

Plattners Intelligenz, Plattners Bauchgefühl

Die Gründung SAPs 1972 ist ein Teil deutscher Wirtschaftsgeschichte: Fünf deutsche Mitarbeiter des US-Computerpioniers IBM erkennen, dass die Großrechner ihres Arbeitgebers viel mehr können, als Lochkarten zu verarbeiten. Sie entwickeln für den Chemiekonzern ICI eine Standardsoftware, die Aufgaben wie Finanzbuchhaltung, Einkauf und Materialplanung erledigt, und das in Echtzeit. Eine Revolution, wie sich schnell herausstellt.

Sein Platz in der Geschichte wird neben den anderen Genies sein, die globale Marken aufgebaut haben – Gates, Jobs, Ellison, um nur einige zu nennen. Bill McDermott, bis 2019 Chef von SAP

Die Grundidee besteht bis heute im Cloud-Angebot des Unternehmens: SAP bildet auf den Computern Geschäftsprozesse ab, gießt Betriebswirtschaft in Software. Und anders als viele Konkurrenten hat es der Dax-Konzern geschafft, sich international zu behaupten, über alle technologischen Umbrüche und Krisen hinweg.

Zu diesem Erfolg hat Plattner mit seinem technischen Gespür maßgeblich beigetragen. „Hasso ist natürlich hochintelligent. Am meisten schätze ich an ihm aber sein Bauchgefühl“, sagt August-Wilhelm Scheer, selbst ein erfolgreicher Unternehmer und über Jahre als Geschäftspartner und Aufsichtsrat mit SAP verbunden. Sein Altersgenosse habe das Talent, „schwache Strömungen zu erkennen, die sich zu einem Trend entwickeln“.

Der wohl größte Erfolg heißt R/3: Anfang der 1990er-Jahre entwickelte SAP das Programm auf einer neuen technischen Architektur, die der Konkurrenz um Jahre voraus war. Es wurde ein Blockbuster. Manager in aller Welt nutzten die Software, um Transparenz über Mitarbeiter, Warenströme und Finanzen zu gewinnen. Bis heute ist das Produkt die Grundlage von SAPs Erfolg – viele der Kunden, die heute in die Cloud wechseln sollen, nutzen eine Variante des Systems.

Bill McDermott, der bis 2019 als Chef von SAP eng mit Hasso Plattner zusammengearbeitet hat, bezeichnet Plattner als einen „Riesen“, auf dessen Schultern das Unternehmen stehe. „Sein Platz in der Geschichte wird neben den anderen Genies sein, die globale Marken aufgebaut haben – Gates, Jobs, Ellison, um nur einige zu nennen.“

Plattner für die Vision, Hopp für das Geschäft

Diese Entwicklung war nicht so linear, wie sie im Rückblick erscheint. Die Einführung der Mittelstandslösung Business ByDesign beispielsweise geriet zum teuren Desaster, auf den Trend zur Cloud reagiert der Softwarehersteller viel zu spät. Und in den 2000er-Jahren stand gar ein Verkauf an Microsoft zur Diskussion. Plattner war sogar dafür, wie er jetzt der „Wirtschaftswoche“ freimütig erzählt hat.

Dass SAP es doch immer wieder geschafft hat, dürfte der Softwarehersteller zu einem guten Teil seinen Gründungspersönlichkeiten zu verdanken haben – neben Hasso Plattner ist das vor allem sein vier Jahre älterer Kompagnon Dietmar Hopp: Der eine entwickelte die Vision und trieb die Organisation an, der andere führte seriös das Geschäft.

Einer, der diese Zeit aus nächster Nähe erlebte, ist Ferri Abolhassan. Er war bei SAP in unterschiedlichen Managerrollen tätig, bevor er bei der Deutschen Telekom Karriere machte. Heute ist er im Vorstand für T-Systems verantwortlich. Er sagt: „Hassos beeindruckende Kundenorientierung und Hingabe für stetige technische Erneuerung der SAP und ihrer Basisarchitektur haben mich immer fasziniert und inspiriert.“

Plattner agierte eher wie ein Familienunternehmer

Widersprüche hält Plattner aus. Er führte sich eher auf wie ein Familienunternehmer, dessen Wort im Zweifel mehr gilt als das des Vorstands. „Hasso ließ die Jungs antanzen“, berichtet einer, der einige Jahre zum engsten Zirkel gehörte. Und wer der Strategie nicht folgte, konnte schnell seinen Job verlieren. Das bekam etwa die Co-Chefin Jennifer Morgan 2020 zu spüren, als es Differenzen mit Christian Klein gab. Die Liste der geschassten Vorstände ist lang.

Und wenn Plattner Interviews gibt, hält die Kommunikationsabteilung den Atem an. „Ich bin mir nicht sicher, ob SAP heute einen wie Hasso noch mal einstellen würde“, sagt Weggefährte Scheer. „Er ist sehr unabhängig. Auf politische Korrektheit hat er zum Beispiel nie großen Wert gelegt – das könnte sich der Vorstand eines Dax-Konzerns heutzutage gar nicht leisten.“

Die SAP-Aktie notiert hoch

Wie geht es mit SAP nun konkret weiter, wenn Hasso Plattner endgültig aus dem Geschäft raus ist? Ingo Speich, Fondsmanager bei Deka Investment und einflussreicher Aktionärsvertreter, sagt: Der Mitgründer habe den Softwarehersteller mit seiner strategischen Weitsicht bis zuletzt dominiert und wichtige Impulse geliefert. „Er ging weit über die Rolle eines Aufsichtsratsvorsitzenden hinaus.“

Die Frage ist nicht mehr: Auf welcher Hochzeit tanzt du – sondern: Wie gut siehst du auf der Tanzfläche aus? Holger Müller, Analyst bei Constellation Research

Daher dürfte es für SAP nicht einfach werden, sich zu emanzipieren. Der Zeitpunkt ist allerdings günstig. Das Unternehmen hat sich nach einigen turbulenten Jahren stabilisiert. Die Umstellung des Geschäftsmodells ist zwar noch nicht abgeschlossen, der Softwarehersteller durchläuft noch eine komplizierte Verwandlung zur Cloud-Company. Die Aktionäre begeistern sich aber wieder: Die Aktie notiert mit 176 Euro unwesentlich unter dem Allzeithoch.

Das verschafft dem Management Zeit, sich zu sortieren. Aus Sicht von Holger Müller, Analyst bei Constellation Research, stellt sich eine zentrale Frage: „Wer füllt die technologische Lücke?“ Wer also erkennt, dass eine neue Technologie mal wieder alle Gewissheiten infrage stellt, und wer hat die Macht, die Organisation darauf auszurichten? „Wenn eine neue Generation die Verantwortung übernimmt, kann das befreiend sein – aber auch schiefgehen.“

SAP ist nach Umsatz das größte europäische Softwareunternehmen. © imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Eines dürfte helfen, sagt Müller: „Aktuell ist klar, was SAP technologisch machen muss.“ Anwendungen laufen heute in der Cloud, sie sind flexibel kombinierbar und nutzen Künstliche Intelligenz. Das sei in der Vergangenheit anders gewesen – etwa in den 1990er-Jahren, als sich eine neue Architektur etablierte und viele Anbieter von Geschäftssoftware pleitegingen.

Müller, der selbst einige Jahre bei SAP Vorstandsassistent von Plattner war, zieht einen Vergleich: „Die Frage ist nicht mehr: Auf welcher Hochzeit tanzt du – sondern: Wie gut siehst du auf der Tanzfläche aus?“

Hasso Plattner wird sich weiter einmischen können, wenn ihm die Musik nicht gefällt – sofern er denn will. SAP habe ihm einen Beratervertrag angeboten, sagte er der „Wirtschaftswoche“. Der Vorteil einer solchen Konstruktion: Der Mitgründer dürfte formal weiter mitmischen, Informationen bekommen, bei den Vorständen in Walldorf anrufen.

Das Papier ist aber offenbar noch nicht unterzeichnet. „Ich bin mir nicht so sicher, wie das funktionieren soll“, ließ Plattner wissen. „Die beschließen etwas, und ich komme als Schlaumeier daher und sage, dies ist alles Blödsinn, und jenes macht man ganz anders?“ Er wolle sich nicht mehr als ein „normaler Aktionär“ einmischen.

Kann Plattner wirklich von SAP lassen? Einfach segeln gehen, öfter seine Museen besuchen, Vorlesungen an seinem Institut in Potsdam halten? Viele, die ihn kennen, können sich das noch nicht so recht vorstellen. Wie gut er Abschied nehmen kann, das muss er erst beweisen.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.