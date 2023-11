Grunderbe für 18-Jährige? Nicht alle Ökonomen finden die Idee schlecht

Der Vorschlag für ein Grunderbe für alle 18-Jährigen in Deutschland löst unter deutschen Ökonomen Skepsis aus. Insbesondere die Finanzierung über eine Erhöhung der Erbschaftssteuer stößt auf Kritik. Der Wirtschaftsforscher Clemens Fuest befürchtet „eine Abwanderung vieler Wohlhabender aus Deutschland“. Das sagte der Präsident des ifo-Instituts dem Tagesspiegel. „Wenn man Chancengerechtigkeit steigern will, ist das Verteilen eines pauschalen Geldbetrags das falsche Instrument“, sagte Fuest.

„Bei denen, die nicht abwandern, würde die Bereitschaft sinken, in Deutschland etwas aufzubauen, beispielsweise ein Unternehmen zu gründen“, sagte Fuest. Angesichts des aktuell schwachen Wirtschaftswachstums hierzulande sei eine Reform der Erbschaftssteuer, wie sie die Jusos am Donnerstag vorgeschlagen hatten, „ein fatales Signal“, sagte Fuest.

Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, warnt vor der Einführung eines Grunderbes und der Finanzierung durch eine erhöhte Erbschaftssteuer. © Foto: dpa/Kay Nietfeld

Wer seinen 18. Geburtstag feiert, soll nach dem Vorschlag des Juso-Bundesvorstands 60.000 Euro vom Staat vererbt bekommen und frei darüber verfügen können. Diese Maßnahme würde etwa 45 Milliarden Euro im Jahr kosten. Zur Finanzierung möchten die Jusos die Erbschaftssteuer erhöhen, ein progressiv steigender Steuersatz soll Erbschaften ab einer Million Euro betreffen. Die Idee dahinter ist nicht neu. 2021 schlug das Berliner Wirtschaftsforschungsinstitut DIW ein Grunderbe von 20.000 Euro vor.

DIW hält an der Grunderbe-Idee fest – findet aber 60.000 Euro zu viel

Der damalige Studienleiter Stefan Bach vom DIW steht noch heute hinter dem Vorstoß. Bach hält es für „ein interessantes Modell, um der großen Vermögensungleichheit entgegenzuwirken.“ Aktuell besäßen die ärmsten 50 Prozent der Bevölkerung nur etwa 1 Prozent des Privatvermögens, die reichsten 0,1 Prozent dagegen bis zu 20 Prozent, argumentiert Bach. Das Grunderbe sei eine gute Möglichkeit, die Lücke zu verringern.

Das Juso-Modell kritisiert aber auch Bach: „60.000 Euro Grunderbe sind zu hoch. Das dürfte eigene Sparanstrengungen zu stark reduzieren.“ Er plädiert deshalb für 20.000 Euro. Dies könnte schon durch „eine moderatere Reform der Erbschaftssteuer mit geringeren Kollateralschäden“ finanziert werden, glaubt Bach. Junge Menschen könnten das Geld verwenden, um ihre Ausbildung zu finanzieren, Eigentum zu erwerben oder sogar Unternehmen zu gründen.

Verprassen 18-Jährige das Geld einfach nur?

Martin Beznoska vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln argumentiert dagegen vor allem mit Problemen in der Umsetzung gegen die Idee. „Bei dem Vorschlag der Jusos würden nur die 18-Jährigen und Jüngere profitieren. Alle Menschen darüber, auch die jungen Erwachsenen, hätten nichts davon und würden entsprechend stark benachteiligt“, sagt Beznoska. Außerdem bestehe die Gefahr, dass „ein nicht unerheblicher Teil der 18-Jährigen das Geld verkonsumiert, zum Beispiel in Form von Reisen, während ein anderer Teil das Geld anlegt oder investiv nutzt.“ Mittelfristig werde das die kurzzeitig geschaffene Vermögensgleichheit wieder zunichtemachen.

Der Wirtschaftswissenschaftler Mathias Rauck vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel hält die Idee für „ein großes Experiment mit ungewissem Ausgang“. Rauck sagte dem Tagesspiegel: „Wahrscheinlich hätte dies für sich genommen positive Auswirkungen auf die Chancengleichheit. Es bleibt aber die Frage, ob es nicht zielgenauere Mittel gibt.“

Andere Instrumente würden die Chancengerechtigkeit womöglich stärker und günstiger verbessern, meint Rauck. Dazu zählt er das BAföG, die weitgehend kostenfreie Ausbildung an Universitäten und ein qualitativ besseres Schulsystem. Das sieht auch ifo-Ökonom Fuest so: „Wer mehr Chancengleichheit will, sollte sich dafür einsetzen, das Bildungssystem zu verbessern und inklusiver zu machen.“ Im Übrigen sei es nie klug, sagte Fuest, erst Steuern mit erheblichen Kosten zu erheben und sie dann in gleichen Pro-Kopf-Beträgen für alle zurückfließen zu lassen.