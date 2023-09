Hamburger Hafen in der Krise Das Tauziehen hat begonnen

Das Watt in Cuxhaven bietet ein faszinierendes Schauspiel. Auf dem Meeresboden stehend sehen die Wanderer wenige Meter entfernt in der Fahrrinne die Ozeanriesen vorbeiziehen. Das Problem der Schifffahrtsbranche: Immer weniger Containerschiffe und Tanker passieren hier die Elbmündung. Denn der Hamburger Hafen steckt in der Krise. Um seine Zukunft wird nun heftig gerungen.