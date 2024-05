Hat Deutschland die Lust auf Arbeit verloren? „Es ist nicht schlimm, Dienst nach Vorschrift zu machen“

Herr Hamm, in Deutschland arbeiten Menschen immer weniger, die Produktivität sinkt kontinuierlich. Haben die Bundesbürger keine Lust mehr zu arbeiten?

Ja. Das Phänomen begegnet uns überall. Wir reden über Work-Life-Balance, innere Kündigungen und den Vorruhestand. Junge Leute wollen noch nicht arbeiten, Ältere möchten gerne früher aufhören.

Woran liegt das?

Wir stecken in einer Identitäts- und Wirksamkeitskrise. Menschen erleben nicht mehr, dass das, was sie tun, etwas bewirkt. Das bezieht sich sowohl auf das Privat- als auch auf das Arbeitsleben.

Anders gesagt: Es soll nicht egal sein, ob ich da bin oder nicht?

Die Menschen suchen nach Identität. Und Identität resultiert daraus, dass ich etwas tue und Dinge bewege, das muss nicht die Weltrettung sein, es können auch kleine Sachen sein. Ich baue ein Baumhaus für die Kinder, ich male ein Bild, ich schreibe ein Protokoll für die Arbeit oder ich repariere eine Toilette. Identität ergibt sich darüber hinaus aus einem Zugehörigkeitsgefühl. Ich fühle mich verbunden mit den Menschen um mich herum, im Privaten und bei der Arbeit, mit der Gesellschaft, dem Land. Hier ist leider vieles verloren gegangen.

Vom Unternehmensberater zum Professor © Julian Beekmann Ingo Hamm (53) war Berater bei der Unternehmensberatung McKinsey und ist jetzt Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt. Er berät Menschen und Organisationen, wie sich den Herausforderungen der neuen Arbeitswelt stellen können. Über die schwindende Lust an der Arbeit hat er das Buch „Lust auf Leistung“ geschrieben, das demnächst in den Handel kommt.

Richtet das Homeoffice Schaden an?

Ich befürchte, ja. Das Homeoffice bietet Flexibilität, aber sie ist teuer erkauft. In der neuen Arbeitswelt, der New Work, haben sich Strukturen aufgelöst. Feste Arbeitsplätze und feste Teamstrukturen werden aufgegeben, eigentlich will man auch keine Führung mehr. Aber diese vermeintliche Freiheit führt zu professioneller Einsamkeit. Wir sind frei, aber auch verloren. Ich muss mir meine Strukturen selbst schaffen.

Aber haben wir nicht mittlerweile gelernt, wie Homeoffice funktioniert?

Das Homeoffice killt Kreativität. Um als Team gut zu sein, muss man sich persönlich treffen und nicht über Kacheln kommunizieren. Online-Besprechungen sind eine Scheinnähe. Wir hinterlassen kaum noch Fußabdrücke am Arbeitsplatz.

Ist die Sehnsucht nach der Vier-Tage-Woche ein Versuch, sich von der Arbeit freizumachen? Oder werden wir einfach satt und faul?

Wer vom Vorruhestand träumt oder von einem langen Urlaub mit dem Wohnmobil, ist nicht faul. Die Menschen suchen nach ihrem Wirksamkeitserlebnis, und oft finden sie es im Privaten. Viele Leute engagieren sich im Ehrenamt oder treiben Sport. Die tun etwas, aber sie verwirklichen sich außerhalb des Jobs.

Trifft das auf die Jungen eher zu als auf die Älteren?

Auch die Jungen wollen arbeiten, aber sie fragen stärker nach dem Sinn.

Die Arbeitnehmergeneration, die am wirtschaftlichen Wohlstand mitgearbeitet hat, hat sich die Sinnfrage nicht gestellt. Die jetzige Rentnergeneration und die Boomer haben einfach gearbeitet. Was ist heute anders?

Früher gab es viel weniger Automatisierung und Digitalisierung. Die Menschen haben angepackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben gesehen, was sie mit ihren Händen bewirken konnten. Und Arbeit und Privatleben waren klar getrennt. Heute gibt es Arbeitgeber, die wollen, dass ihre Mitarbeiter nicht 100, sondern 120 Prozent geben.

Sie dürfen nicht nach dem großen Sinn fragen, sondern Sie müssen schauen, wie Sie Ihren Job für sich besser machen können. Ingo Hamm, Wirtschaftspsychologe

Sie beraten Arbeitgeber, was sagen Sie denen?

Ich sage: Man muss akzeptieren, dass Beschäftigte ihre Arbeit gut machen, aber in der Arbeit nicht die absolute Erfüllung finden. Dass ihnen die Familie, das Ehrenamt oder das Hobby wichtiger sind. Das ist für einige Arbeitgeber schwer zu verstehen und zu organisieren. Teams arbeiten vernetzt. Wenn jeder zu anderen Zeiten arbeiten möchte, wird das schwierig.

Ist es schlimm, wenn Menschen Dienst nach Vorschrift machen?

Nein.

Ist die Generation Z reflektierter als die Boomer, wenn es um Inhalte und den Wert der Arbeit geht?

Es gibt keine wirklichen Mentalitätsunterschiede zwischen den Generationen. Die Alten haben stets gesagt, dass die Jungen zu wenig arbeiten, das war immer so. Manche von ihnen sind vielleicht auch neidisch.

Die Jungen sind wählerischer, weil sie es sich leisten können. Arbeitgeber haben Probleme, Personal zu bekommen und bieten jungen Bewerbern allerlei Extras, die Ältere nicht haben. Chefinnen und Chefs dürfen sich dann aber nicht beschweren, wenn die Jungen als Erstes fragen, was das Unternehmen ihnen zu bieten hat.

Ingo Hamms neues BUch heißt „Lust auf Leistung. Wie wir Arbeit (wieder) lieben lernen“. Franz Vahlen Verlag, 288 Seiten, 24,90 Euro. © Vahlen / Beck Verlag

Nicht jeder ist Herzchirurg oder Feuerwehrmann und rettet Leben. Wie sollen Menschen in ganz normalen Jobs, etwa im Bürgeramt, Erfüllung in ihrer Arbeit finden?

Sie dürfen nicht nach dem großen Sinn fragen, sondern Sie müssen schauen, wie Sie Ihren Job für sich besser machen können. Es gibt dazu eine Studie aus den USA mit Reinigungskräften in Kliniken. Man hat festgestellt, dass die Mitarbeiter umso zufriedener waren, je mehr Freiheiten sie hatten.

Welche Freiheiten kann jemand haben, der Krankenzimmer sauber macht?

Es gab Reinigungskräfte, die ein Bild umgehängt haben, um es den Patienten netter zu machen. Diese Freiheit hat ihnen ein gutes Gefühl gegeben.

Wir machen mit unserer Überregulierung viel Kreativität kaputt. Ingo Hamm, Wirtschaftspsychologe

In Deutschland würde eine solche Aktion wahrscheinlich mit einer Abmahnung enden.

Wahrscheinlich wäre das hier so. Wir machen mit unserer Überregulierung viel Kreativität kaputt. Gerade bei einfachen Jobs. Vielleicht würde es dem Paketlieferanten guttun, wenn er sich seine Route selbst suchen dürfte.

Vielleicht wäre der Paketbote aber vor allem froher, wenn er nicht ständig 20-Kilo-Pakete schleppen müsste und dann keiner zu Hause ist.

Das ist eine Frage der Sichtweise. Empfindet man die Arbeit als Strafe oder fühlt man sich stark, weil man die Last tragen kann? Man kann mit den Empfängern der Pakete sprechen, das macht Spaß.

Wenn Zeit dafür ist.

Unternehmen sind gut beraten, ihren Mitarbeitern diese Zeit zu geben.

Sie sind Professor und waren vorher Unternehmensberater. Wollen Sie allen Ernstes den Paketfahrern oder den Burgerbratern erklären, dass es ihre eigene Schuld ist, wenn sie zu wenig aus ihrer Arbeit machen?

Ich habe in meinem Leben auch schon harte körperliche Arbeit gemacht, allerdings zugegebenermaßen nur für eine begrenzte Zeit. Aber wenn Sie Handwerker nach ihrer Arbeitszufriedenheit befragen, dann haben die kein Purpose-Problem, die hadern nicht mit der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Studien zeigen, dass Handwerker im Schnitt deutlich zufriedener sind als Leute, die im Büro arbeiten.

Welche Art von Job macht besonders unglücklich?

Die moderne Form der Fließbandarbeit macht unglücklich: Jobs mit hochgradiger Automatisierung, kleine, sich stets wiederholende Aufgaben. Das kann etwa ein Job in der Verwaltung sein, bei dem ich nur Formulare verwalte. Auch wenn jemand dauerhaft unter strenger Kontrolle steht, ist das ein Problem. Und es gibt noch einen dritten Punkt: Wenn jemand eine Arbeit macht, die nicht der eigentlichen Kompetenz entspricht, führt das ins Unglück.

Welche Kompetenzen meinen Sie?

Ich meine jetzt keine Schulabschlüsse oder Fortbildungskurse. Jeder Mensch hat eine ihm innewohnende Ur-Kompetenz. Einige sind sehr sportlich, andere helfen gern, wieder andere können gut Menschen führen. Ich habe 17 unterschiedliche Bereiche identifiziert, die spiegeln sich in verschiedenen Berufen wider. Wenn junge Menschen keine vernünftige Diagnostik oder Berufsberatung bekommen, kann es sein, dass sie in die falsche Richtung laufen und 20 Jahre im falschen Job stecken.

Und dann? Soll man sich arrangieren?

Wenn ich mit dem Job halbwegs klarkomme, geht das.

Die Arbeitgeber sollten mal einen Gang zurückschalten und die Menschen in Ruhe arbeiten lassen. Ingo Hamm, Wirtschaftspsychologe

Wer sollte sich nicht arrangieren, wer müsste etwas ändern?

Wenn ich mich jeden Morgen mit Widerwillen zur Arbeit schleppe, weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Und dann muss ich herausfinden, ob das externe Ursachen hat – ein schlechter Chef, ein schwieriges Projekt, Umstrukturierungen im Unternehmen – oder in der Arbeit selbst begründet ist. Reden Sie mit Kollegen, machen Sie einen Berufsberatungstest im Internet oder lassen Sie sich von einem Karriereberater helfen, wenn Sie unsicher sind, was die Ursache des Übels ist. Notfalls müssen Sie sich einen neuen Job suchen.

Was kann ich tun, wenn ich meinen Job behalten, aber glücklicher werden möchte?

Es gibt zwei urmenschliche Eigenschaften, die Menschen guttun und ihnen das Gefühl geben, etwas bewirkt zu haben: helfen und laufen.

Sich selbst helfen und weglaufen?

Nein, man sollte Kollegen helfen. Und zwar uneigennützig. Man kann Kollegen mit Rat beistehen oder ihnen einfach Arbeit abnehmen. Das verschafft Ihnen die Erfahrung der eigenen Wirksamkeit.

Aber im Berufsleben zahlt sich das leider nicht aus.

Das ist ein Problem. Eigentlich bräuchte man Menschen mit breit aufgestellten Kompetenzen, stattdessen werden Spezialisten eingestellt. Die können dann gar nicht helfen. Und es gibt noch ein weiteres Problem: Diese Spezialisten sind schnell unterfordert.

Aber besser unter- als ständig überfordert, oder?

Nein, Menschen arbeiten am besten im mittleren Niveau. Die Aufgaben dürfen nicht zu leicht und nicht zu schwer sein. Alles andere macht unglücklich.

Was ist mit Ihrem zweiten Lösungsvorschlag, dem Laufen. Wie soll das funktionieren?

Menschen müssen sich durch Bewegung erfahren, das tut der Seele gut. Nehmen Sie die Treppe und nicht den Aufzug. Besuchen Sie Ihre Kollegen an deren Schreibtisch. Und wenn das im Job nicht funktioniert, muss man die Bewegung in der Freizeit nachholen. Wirksamkeit kann so simpel sein. Man muss Schritt für Schritt tun und vorangehen.

Ist das nicht selbstverständlich?

Nein. Kürzlich wurden junge Menschen befragt, ob sie mit einer Zeitmaschine lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen möchten. Die Hälfte wollte in die Vergangenheit. Die Zukunft erscheint nicht erstrebenswert. Das hat mich schockiert.

Vielleicht haben die Jungen Angst vor dem enormen Veränderungstempo.

Das Veränderungstempo ist atemberaubend. Unternehmen setzen Mitarbeiter unter einen erheblichen Druck. Veränderungen passieren in einem rasanten Tempo, und die Beschäftigten sollen das nicht nur umsetzen, sondern auch begrüßen. Dabei machen sie die Erfahrung, dass das, was sie gelernt haben und an Erfahrung mitbringen, nichts mehr zählt. Die Arbeitgeber sollten mal einen Gang zurückschalten und die Menschen in Ruhe arbeiten lassen.