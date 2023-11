Hat Elon Musk zu viel gewollt? Tesla liefert erste Cybertrucks aus – und muss die Massenfertigung verschieben

Vier Jahre nach der Ankündigung und nach zahlreichen Verspätungen ist es so weit: Am Donnerstagabend deutscher Zeit liefert Tesla in seinem Werk im texanischen Austin die ersten Cybertrucks an Kunden aus. Eigentlich ist es ein Erfolg für Tesla, den futuristisch designten Pick-up endlich auf die Straße bringen zu können. Denn mit jährlich 2,5 Millionen Fahrzeugen sind Pick-ups nach wie vor das wichtigste Segment in Nordamerika.