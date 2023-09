Tagesspiegel Plus Heikle Idee oder Modell der Zukunft? : Was für eine Vier-Tage-Woche spricht – und was dagegen

Der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten ist bei Beschäftigten stark verbreitet. Experten und Gewerkschaften sehen gute Argumente dafür. Allerdings gibt es ein entscheidendes Problem.