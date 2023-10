Hilfe, ich bin privat versichert! Wenn die Abrechnung mit PKV und Beihilfe überfordert

40 Jahre lang hatte sich der Mann um den Papierkram rund um die private Krankenversicherung (PKV) gekümmert. Als Beamter in einem Bundesministerium war er den Umgang mit Dokumenten und Dateien gewohnt. Doch dann rutschte er allmählich in die Demenz ab, und Susanne Birckmann musste übernehmen. Rechnungen sortieren, mit der Beihilfe verhandeln, für die heute 70-Jährige war das eine große Herausforderung. „Ich wünschte, mir hätte jemand helfen können“, sagt die Berlinerin, die ihren echten Namen nicht in der Öffentlichkeit lesen möchte.