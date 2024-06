Hochwasser in Deutschland Wären Sie gegen die Flut geschützt?

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, in den Flutgebieten in Bayern und Baden-Württemberg ist die Lage weiterhin dramatisch. Menschen müssen ihre Häuser verlassen und werden evakuiert. Viele haben Angst vor der Rückkehr. Denn in Bayern ist die Mehrheit der Hauseigentümer nicht gegen Hochwasser und Überschwemmungen versichert. Wenn der Staat nicht hilft, müssen sie den Wiederaufbau aus der eigenen Tasche bezahlen.

Das Problem: Die normale Wohngebäudeversicherung schützt zwar gegen Sturm, Feuer und Wasserrohrbrüche, nicht aber gegen Naturgefahren wie Starkregen, Überschwemmungen oder Hochwasser. Wer solche Risiken versichern will, braucht einen sogenannten Elementarschadenzusatz zur Wohngebäudepolice. Bundesweit haben inzwischen 54 Prozent der Hauseigentümer diesen Zusatzschutz, teilt der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft mit.

Große Unterschiede im Versicherungsschutz

Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Regionen groß. Weil es in Baden-Württemberg bis 1994 eine Versicherungspflicht gab, haben dort 94 Prozent der Hausbesitzer eine solche Naturgefahrenversicherung. In Niedersachsen, das Anfang des Jahres vom Winterhochwasser überrascht worden war, sind es gerade einmal 35 Prozent, in Brandenburg haben ebenfalls nur 42 Prozent den Zusatzschutz, in Berlin sind es 49 Prozent.

100 Euro im Jahr kostet der Schutz in wenig gefährdeten Gebieten.

Dabei wäre die Absicherung für die meisten Menschen durchaus bezahlbar. Die Police gibt es bereits ab 100 Euro im Jahr, allerdings nur, wenn man in einem sicheren Abstand zu Flüssen, Bächen oder Vulkanen wohnt. In einem Hochwasser-Risikogebiet kommen dagegen schnell 1000 Euro und mehr zusammen, oft muss man auch noch einen Selbstbehalt tragen.

Dämme sind gebrochen: An der Donau haben die Menschen Angst vor einem Jahrhunderthochwasser. © IMAGO/Bernd März/IMAGO/Bernd März

Vielen ist das zu teuer, andere hoffen darauf, dass sie von Unwettern verschont bleiben. Doch das ist angesichts der Klimaveränderungen blauäugig. „Die Klimaforschung und Statistiken zeigen seit Jahrzehnten auf, dass jedes Wohngebäude mehr oder weniger stark durch Extremwetterereignisse gefährdet ist“, sagt Hartmut Nickel-Waninger, der an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main Dozent für Versicherungslehre ist.

Das spricht für eine Pflichtversicherung

Der Professor hat ein Gutachten für den Sachverständigenrat für Verbraucherfragen erstellt, in dem er für die Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung plädiert. Das Gremium berät Verbraucherministerin Steffi Lemke (Grüne) in Fragen des Verbraucherschutzes. „Staatliche Hilfen im Katastrophenfall verbunden mit Freiwilligkeit bei der Versicherung sind ein Teufelskreis, aus dem wir ausbrechen müssen“, meint der Versicherungsexperte.

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer sehen das genauso. Sie fordern schon seit Jahren eine solche Pflichtversicherung, weil sie nicht länger staatliche Notprogramme für die Opfer auflegen wollen. Vor allem nach der Ahrtal-Katastrophe vor drei Jahren hatten die Länderchefs auf einen Durchbruch gehofft. Vergeblich. Stattdessen wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, mit Vertretern des Bundes und der Länder. Sie soll ihre Ergebnisse am 20. Juni vorstellen.

Die Klimakrise stellt Immobilienbesitzer vor große Herausforderungen. Ramona Pop, Verbraucherschützerin

Ministerpräsidenten wollen eine Pflichtversicherung

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nimmt bei seiner Forderung nach einer Pflichtversicherung für Elementarschäden den Bundeskanzler in die Pflicht. „Deutschland steht im Dauerregen, doch der Kanzler spannt den Regenschirm nicht auf. Ich habe die klare Erwartung, dass Olaf Scholz jetzt zu seinem Wort steht und eine Pflichtversicherung für Elementarschäden einführen wird“, sagte Wüst am Montag.

Doch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ist gegen eine Versicherungspflicht. „Ob Eigentümer oder Eigentümerinnen ihre Wohngebäude gegen Elementarschäden versichern, sollte jeder grundsätzlich für sich entscheiden können“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums dem Tagesspiegel. Eine solche Versicherungspflicht würde das Hochwasserproblem nicht lösen, wäre aber mit drastischen neuen finanziellen Belastungen für Hauseigentümer verbunden. Die Jahresprämie könne bis zu 2000 Euro im Jahr betragen.

Die Pflichtversicherung verhindert keinen einzigen Schaden. Jörg Asmussen, Versicherungsverband

Versicherer: Neue Versicherungen enthalten den Zusatz

Auch die Versicherungsbranche will keine Pflichtlösung. Prävention und Klimafolgenanpassung stehen für den Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen, im Zentrum. Sturm, Hagel und weitere Naturgefahren haben im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viele Schäden verursacht. „Die Kosten belaufen sich auf 5,7 Milliarden Euro. Das sind 1,7 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2022“, betont Asmussen.

Eine singuläre Pflichtversicherung würde das Problem nicht lösen. „Im Gegenteil: Sie verhindert keinen einzigen Schaden“, kritisiert Asmussen.

Neue Wohngebäudeversicherungen enthalten inzwischen alle einen Schutz gegen Elementarschäden. Kunden, die das nicht wollen, müssen sich aktiv dagegen entscheiden. Bereits bestehende Wohngebäudeversicherungen, die keine Naturgefahrenklausel enthalten, will die Branche automatisch zu einem Stichtag umstellen. Doch das geht nur mit einer gesetzlichen Grundlage. Und die gibt es bislang nicht.

Verbraucherschützerin Pop: Schutz muss bezahlbar sein

„Die Schäden durch das Hochwasser der vergangenen Tage und ihre Auswirkungen für Immobilienbesitzer und Mieter:innen sind dramatisch“, sagt Ramona Pop, Chefin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. „Die Klimakrise stellt Immobilienbesitzer vor große Herausforderungen.“

33 Milliarden Euro haben die Schäden im Ahrtal betragen.

Wohngebäude müssten besser an Wetterextreme angepasst werden, Verbraucher müssten sich bezahlbar und sicher gegen Klimarisiken absichern können. Eine verpflichtende Elementarschadenversicherung sei aber „der zweite Schritt vor dem ersten“, meint Deutschlands oberste Verbraucherschützerin.

Die Bundesregierung sollte stattdessen zunächst gesetzlich definieren, welche Risiken durch Wohngebäudeversicherungen abgesichert werden müssen. Jede Wohngebäudeversicherung sollte automatisch einen Schutz gegen Hochwasser, Starkregen, Sturmflut sowie steigendes Grundwasser und Durchfeuchtung einschließen. „Damit diese Absicherung bezahlbar bleibt, sollten Verbraucher:innen in Hochrisikobereichen die Prämien durch Selbstbehalte und Präventionsmaßnahmen deutlich reduzieren können“, fordert Pop.

Im Ahrtal, so betont die Versicherungsbranche, habe man längst alle versicherten Schäden beglichen. 8,5 Milliarden Euro mussten die Versicherer aufbringen, der Gesamtschaden liegt bei 33 Milliarden Euro. Rund 15 Milliarden Euro hat der Bund in Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.

Doch Betroffene klagen über hohe bürokratische Hürden. Vor einem Jahr waren gerade einmal fünf Prozent des Fonds ausgezahlt. Denn die bürokratischen Hürden sind hoch. Dem Antrag muss die fachliche Stellungnahme eines Gutachters mit einer Kostenaufstellung und Plänen beigefügt werden.