Hohe Arbeitskosten Ist Deutschland noch wettbewerbsfähig?

Hohe Lohnabschlüsse wie lange nicht mehr und steigende Sozialabgaben – der Preis der Arbeit sorgt für Unruhe in der Wirtschaft. In der jüngsten Konjunkturumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) nannten 53 Prozent der Unternehmen die hohen Arbeitskosten als Geschäftsrisiko – so viele wie nie zuvor.