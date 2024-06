IG-Metall-Chefin Benner im Interview „Es gibt eine riesige Erwartung an die Tarifparteien“

Frau Benner, wichtige Weichen würden bei der Europawahl gestellt, haben Sie vergangene Woche in einem Wahlaufruf gesagt. Wie bedrohlich ist nun das Ergebnis?

Die Bundesregierung muss endlich ernst nehmen, was ihr die Bürgerinnen und Bürger damit sagen: So geht es nicht weiter. Die Menschen in ganz Europa sind verunsichert, fühlen sich in ihrer wirtschaftlichen Sicherheit bedroht und von den demokratischen Parteien häufig nicht mehr wahrgenommen und angesprochen. Aber wir dürfen uns auch nicht nur an der AfD abarbeiten. Die Menschen brauchen überzeugende Vorstellungen, wohin Deutschland und Europa in den kommenden Jahren gemeinsam entwickelt werden soll.

Bislang ist Beschlusslage, dass von 2035 an keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. Die Diskussion über eine Verschiebung des Datums dürfte im neuen EU-Parlament ziemlich laut werden.

Wir warnen vor einem Zickzackkurs. Gerade jetzt ist Kurshalten für Klima, Wertschöpfung und Arbeitsplätze wichtig. Die Unternehmen brauchen einen verlässlichen Rahmen, sonst investieren sie nicht. Darum gilt jetzt: volle Konzentration auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur und das Angebot. Auch deutsche Hersteller sollten Elektroautos anbieten, die nicht mehr als 25.000 oder 30.000 Euro kosten. Ferner könnten wir über Sozialleasing nachdenken, wie das die Franzosen für einkommensschwache Haushalte anbieten. Mit 100 bis 150 Euro im Monat kann man dort ein E-Auto leasen.

Für die Beschäftigten in der Autoindustrie würde ein Verschieben des Verbrenner-Aus sichere Arbeitsplätze bedeuten.

Nein, das Gegenteil ist richtig. Genau so ein Zickzackkurs und Irrglaube bringt Unsicherheit. Die Unternehmen stellen sich seit Langem für die Dekarbonisierung um und investieren Milliarden in die Transformation. Eine Verlangsamung oder gar ein Infragestellen des Prozesses wäre schädlich. Mittelfristig wird sich der Hochlauf der Elektromobilität für zukunftsfeste Arbeitsplätze eher noch beschleunigen. Und das dürfen wir nicht den chinesischen Herstellern überlassen.

Ich könnte mir vorstellen, dass die CO₂-Grenzwerte 2026 sogar noch verschärft werden. Christiane Benner

In den ersten fünf Monaten wurden hierzulande sieben Prozent weniger elektrifizierte Autos verkauft.

Derzeit ist der Umstieg auf das Elektroauto nicht attraktiv genug, das abrupte Ende der Kaufanreize durch die Ampel war ein Fehler. Dabei verfehlt der Verkehr die Klimaziele dramatisch, wir brauchen also mehr Tempo bei der Mobilitätswende. Die Notwendigkeit des Klimaschutzes haben die Hochwasser in Süddeutschland gerade erst deutlich gemacht. Die aktuelle Debatte ist stimmungsgetrieben und kurzsichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass die CO₂-Grenzwerte 2026 sogar noch verschärft werden.

Die Umrüstung der Hochöfen zur CO₂-freien Produktion kostet Milliarden. © imago/Rupert Oberhäuser/IMAGO/Rupert Oberhäuser

Was hilft kurzfristig?

Wir brauchen ein Impulspaket Elektro wie zum Beispiel die Vorgabe, dass jede Tankstelle eine Schnellladesäule benötigt. Sozialleasing und günstige Fahrzeugpreise habe ich erwähnt. Ein vergünstigter Ladestrom oder CO₂-orientierte Reformen bei KfZ- und Dienstwagenbesteuerung zählen auch dazu. Die IG Metall bleibt auf Kurs und fordert das auch von der Bundesregierung: Das ganze Elektrifizierungsthema wird von der Regulierung und den Investitionen in die Infrastruktur bestimmt.

Die Ampel tritt auf die Schuldenbremse, mit öffentlichen Investitionen können Sie nicht rechnen.

Dann scheitert die Dekarbonisierung. Zukunft kostet Geld, Zögern kostet Jobs. Ohne staatliche Hilfen ist zum Beispiel grüner Stahl in Deutschland nicht möglich. Neue Bereiche wie die Wasserstoffwirtschaft können ohne Anschubhilfen des Staates nicht wettbewerbsfähig werden. Klimaziele aufstellen und sich dann einen schlanken Fuß machen – das funktioniert nicht.

Klimaschutz ist auch auf der Prioritätenliste der Arbeitnehmer nach hinten gerutscht.

Die Leute machen sich Sorgen wegen der Energiekosten und der nächsten Heizung. Sie wissen auch nicht, wie sie sich ein E-Auto leisten sollen. Es gibt einfach eine große Verunsicherung, wozu die Bundesregierung beiträgt. Wenn die FDP das Rentenpaket II zum dritten Mal aufschnürt, dann ist das Wahnsinn und verunsichert die Menschen. Gerät auch noch der Arbeitsplatz in Gefahr, haben die Menschen Angst und verlieren die Zuversicht.

Was hilft dagegen?

Eine Perspektive. Bei Conti und bei Miele, um nur zwei Beispiele zu nennen, haben wir das trotz Abbauplänen geschafft und alternative Beschäftigungsmöglichkeiten gefunden. Grundsätzlich sind da auch die Unternehmen gefordert. Ein Billig-Wettbewerb mit Verlagerungen in immer andere Länder funktioniert nicht. Stichwort Qualität oder Zukunftsprodukte.

Zur Person Christiane Benner, 1968 in Aachen geboren, machte eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin. Parallel zum Studium der Soziologie begann Ende der 1990er Jahre die Tätigkeit für die IG Metall, in deren Vorstand Benner 2011 gewählt wurde. Seit Oktober 2023 ist sie erste Vorsitzende der IG Metall. Die mit 2,1 Millionen Mitgliedern größte deutsche Gewerkschaft diskutiert aktuell die Tarifforderung für die am September anstehenden Verhandlungen.

Die schwache Konjunktur und strukturelle Defizite des Standorts erhöhen den Verlagerungsdruck.

Wir leben in einer anspruchsvollen Zeit, die Stimmung könnte besser sein. Aber es gibt immer noch sehr viele sehr erfolgreiche Unternehmen in Deutschland. Im Moment wird das Negative besonders betont. Wenn die Haushaltsdebatte bis Anfang Juli hoffentlich beendet ist und die Politik der Wirtschaft sagt, „wir haben verstanden und uns an einigen Stellen bewegt“, wäre das sehr hilfreich.

An welchen Stellen?

Energiekosten sind immer noch ein gravierendes Thema, konkret die Netzentgelte. Wir müssen an die Schuldenbremse ran, für Investitionen in Klimaschutz, Verkehr und Bildung. Stahlunternehmen, Gießereien, Schmieden verbrauchen viel Energie. Sie brauchen Unterstützung bei den Energiekosten. Als Überbrückung, bis wir 2028 oder spätestens 2030 genügend erneuerbaren Strom haben, der dann zu einer Preisdämpfung führt.

Den Brücken- oder Industriestrompreis fordern Industrie und Gewerkschaften seit einem Jahr – passiert ist nichts.

Das stimmt nicht. Es gibt Ministerpräsidenten, auch von der CDU, die sich energisch dafür aussprechen. Ohne Entlastung bei den Energiekosten wird das mit dem grünen Stahl nicht funktionieren, um nur ein Beispiel zu nennen. Außerdem waren 5,5 Milliarden Euro zur Entlastung bei den Netzentgelten im Strompreispaket vorgesehen. Dann kamen die Haushaltsverhandlungen und weg waren sie.

Sie glauben wirklich, dass die Ampel noch liefert?

Sie muss liefern. Wirtschaft, Länder und Kommunen erwarten das – ganz unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Für die Stimmung in der Industrie und im Land ist das sehr wichtig.

Die Beschäftigten wollen mehr Geld nach Jahren mit einer sehr hohen Inflationsrate. Christiane Benner

Nach Angaben der Arbeitgeber schreiben 40 Prozent der Mittelständler in der Metallindustrie rote Zahlen. Und jetzt kommt auch noch die IG Metall und will sieben oder acht Prozent höhere Einkommen.

Wir diskutieren gerade über die Höhe unserer Forderung, die also noch nicht feststeht. Klar ist: Die Beschäftigten wollen mehr Geld nach Jahren mit einer sehr hohen Inflationsrate. Die Preise bleiben ja hoch, ebenso wie die Mieten, gerade in den Ballungsräumen.

Es gab im letzten Jahr eine Tariferhöhung um 5,2 Prozent und im vergangenen Mai weitere 3,3 Prozent, das gleicht die Inflationsrate aus.

Stimmt. Das waren gute Abschlüsse. Aber ein großer Teil unserer Beschäftigten hat für 2023 eine satte Nebenkostennachzahlung zu leisten. An der Kasse im Supermarkt muss viel mehr gezahlt werden als vor zwei Jahren. Kurzum: Es gibt eine riesige Erwartung an die Tarifparteien, auch an die IG Metall.

Sind die Erwartungen womöglich überzogen, weil Bauern und Lokführer, Piloten und Flughafenpersonal im Frühjahr mit Krawall erfolgreich waren?

Als die Bauern protestierten, gab es ähnliche Wünsche auch bei uns. Aber unser Aktionsfeld ist der Betrieb, dort müssen wir etwas für die Beschäftigten erreichen. Der Preisdruck sorgt dafür: Die Tiger wollen aus den Käfigen.

Dann sind Sie als Dompteurin gefordert.

Gerne doch. Ich glaube an Schwarmintelligenz und an einen objektiven Blick auf die Fakten. Das müssen wir zusammenbringen mit hohen Erwartungen.

Über eine Wahloption wird auch verhandelt: Beschäftigte sollen vermehrt zwischen Geld und Freizeit entscheiden können. Weniger Arbeit trotz Arbeitskräftemangel – passt das zusammen?

Die Beschäftigten wünschen sich das. Und für die Unternehmen kann mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten im Wettbewerb um Fachkräfte hilfreich sein.