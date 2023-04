IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner „Ich bin eine Frau, und ich mache meinen Job. So einfach ist das“

Frau Benner, seit 2011 sitzen Sie im Vorstand der IG Metall, im Oktober werden Sie die Nummer eins. Wie weiblich ist die IG Metall?

Sie sprechen ja gerade mit der aktuellen Zweiten Vorsitzenden der IG Metall. Und über diese Gewerkschaft kann ich Ihnen sagen: Sie wird weiblicher. In unseren Belegschaften haben wir rund 20 Prozent Frauen und auch in der Mitgliedschaft der IG Metall sind es knapp 20 Prozent. In den Führungspositionen unserer Geschäftsstellen und in der Vorstandsverwaltung kommen wir inzwischen auf einen Anteil von über 25 Prozent.