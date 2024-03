Im Zweifel Gebäudeerhalt vor Abriss Die schwierige Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie

Wenn es um die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in der Europäischen Union (EU) geht, sieht es nicht nur in Deutschland düster aus. Die energetische Renovierungsrate liegt in den Mitgliedsländern nach EU-Schätzungen bei nur einem Prozent. Rund elf Prozent der Bestandsgebäude werden renoviert; energetisch wirksam sind diese Maßnahmen in der Regel nicht. Am Donnerstag kommender Woche wird deshalb auf EU-Ebene über eine überarbeitete Richtlinie abgestimmt, um Zielvorgaben zur Energieeffizienz so anzustoßen, dass die Europäische Union bis zum Jahr 2050 ihr Ziel der Klimaneutralität erreicht.