Architekturpreis Berlin 2023 Das Mietshaus als Dreh- und Angelpunkt

Paradigmenwechsel einleiten, Prozessqualitäten stärken, Transformation testen – Berlins Architekten werden nicht müde, das Beste aus der Stadt herauszuholen und herzuzeigen. Das steht auch im Zentrum beim Architekturpreis Berlin, der vor einer Woche in Anwesenheit des Schirmherrn Christian Gaebler, Berlins Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, in den Atelier Gardens in Berlin-Tempelhof verliehen wurde.