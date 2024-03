Bezahlbarer Wohnraum Weniger Neubau nötig als geplant

Der Bedarf an Neubauwohnungen ist in Deutschland möglicherweise insgesamt deutlich geringer als bisher angenommen. Bisher sollten nach den – bisher stets verfehlten – Zielen der Bundesregierung 400.000 Wohnung jährlich neu gebaut werden. Jan Grade, Geschäftsführer der Empirica Regio GmbH, sagte dagegen, „168.000 bis 210.000 Wohnungen im Jahr werden benötigt.“ Realistisch sei mit Blick auf die Fertigstellungszahlen der vergangenen Jahre der Bau von 150.000 per annum. Diese Zahl wurde auch im diesjährigen Frühjahrsgutachten der sogenannten Immobilienweisen genannt.