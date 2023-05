Generationenwechsel am Häusermarkt Vor diesen Herausforderungen stehen Immobilienerben

Die erste Nachkriegsgeneration hatte sich Wohnstand geschaffen, Immobilien und Grundstücke gekauft. Nun ist der Generationswechsel in vollem Gang. Rund 440.000 private Immobilien werden jedes Jahr an jüngere Familienmitglieder übergeben, sei es durch Erbe, sei es über eine Schenkung. In mehr als der Hälfte der Fälle handelt es sich um Einfamilienhäuser, der Rest sind Wohnungen, Grundstücke und Wohnanlagen.