Grundsteuererklärung nicht abgegeben So schätzen die Finanzämter die Werte bei fehlender Erklärung

Der Zeitplan für die Neuberechnung der Grundsteuer ist straff. Weil für rund zehn Prozent der Grundstücke in Deutschland bisher noch keine Grundsteuererklärungen eingegangen sind, müssen die Finanzämter die entsprechenden Werte nun schätzen. Deutschlands größtes Bundesland Nordrhein-Westfalen will nach den Sommerferien, also Anfang August, vermehrt dazu übergehen.