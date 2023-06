Her mit den schönen Vorgärten Tipps von einer Berliner Gartengestalterin

Vielleicht ist Engländern der grüne Daumen angeboren. Und womöglich hat er ein bisschen abgefärbt auf die Berlinerin Sarah Feucht. In London studierte sie ihr Metier als Gartenplanerin und ist nachhaltig begeistert von dem, was sie in der Metropole entdecken konnte. Vor allem: liebevoll bepflanzte Vorgärten. „Die Zäune dort sind höchstens hüfthoch, so dass man ungehindert bis zum Eingangsbereich blicken kann. Die Flächen sind klein, viel zu klein, ob dort etwa Rasen auszusäen“, sagt die 34-Jährige. Zu bestaunen sind stattdessen schön gestaltete Arrangements mit Töpfen voller Blüten, aus versteckten Winkeln lugen Blumen hervor. „Alles wirkt harmonisch und schön“, sagt Feucht.