Immobilienmarkt Berlin Zenit fast überschritten – kommen nun die Großinvestoren zurück?

Der Zenit der Immobilienpreisentwicklung könnte in Berlin überschritten sein. Dies berichten übereinstimmend das Maklerhaus Engel & Völkers und die Hypovereinsbank. Anleihen als risikoarmes Investment sind attraktiver geworden.

Der Markt für Wohn- und Geschäftshäuser hat im dritten Quartal 2022 sowohl bei den Transaktionen als auch beim Umsatzvolumen einen merklichen Rückgang zu verzeichnen. Das geht aus den vorläufigen Daten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin hervor.

Im dritten Quartal dieses Jahres wurden nach Angaben von Engel & Völkers Commercial Berlin 165 Immobilien gehandelt, das waren 117 weniger als im gleichen Quartal des vergangenen Jahres (2021: 282). Der durchschnittliche Quadratmeterpreis im dritten Quartal 2022 lag internen Zahlen von Engel & Völkers Commercial zufolge bei 3070 Euro (3654 im ersten Halbjahr), während die durchschnittliche Rendite 3,5 Prozent betrug (2,9 Prozent im ersten Halbjahr).

Preisrückgänge von bis zu zwanzig Prozent

Die Hypovereinsbank berichtet von Preisrückgängen von bis zu zwanzig Prozent, die Berlin erneut in den Fokus für internationale Anleger rücken. Das Bankhaus griff auf Daten aus tatsächlich finanzierten Immobilien zurück und ließ Immobilienangebote von Internetportalen unberücksichtigt. „Mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegt, ist Berlin mittlerweile einer der fünf teuersten großstädtischen Standorte in Deutschland“, sagte Michael Schmidt, Leiter Ost, Wealth Management & Private Banking bei der Hypovereinsbank zur aktuellen Auswertung. Sie reicht bis in den November hinein.

Viele Käufer warten ab und hoffen auf niedrigere Kaufpreise Michael Schmidt, Hypovereinsbank

„Die Investoren kaufen Bestandsobjekte, weil der Markt mit seinen Abschlägen in den letzten sechs Monaten durchaus wieder Attraktivität gewonnen hat“, ergänzte Gernot Kaaden, Immobilienspezialist im Wealth Management & Private Banking der HypoVereinsbank in Berlin. Die Internationalen sehen angesichts sinkender Einkaufspreise Wertsteigerungspotenziale.

„Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr und in diesem Jahr eine leichte Seitwärtsbewegung bei den Preisen haben werden, die dann aber sukzessive in den nächsten zwei bis drei Jahren leicht nach unten gehen werden“, sagte mit Blick auf die bundesweite Entwicklung Heike Piasecki, Bereichsleiterin Wohnen bei Bulwiengesa. Das unabhängige Beratungs- und Analyseunternehmen für die Immobilienbranche sammelt und bereitet Daten auf. „Es wird sich einfach zeigen, wie sich dieser Zyklus entwickelt oder ob wir eben doch einen Abschwung bekommen“, sagte Kaaden.

561 Wohn- und Geschäftshäuser wurden in den ersten drei Quartalen in Berlin gehandelt

Engel & Völkers sieht für private Investoren derzeit ein offenes Zeitfenster, um Immobilien in einer guten Lage für einen fairen Preis zu bekommen. Das starke Bevölkerungswachstum in Berlin, die international gesehen vergleichsweise weiterhin niedrigen Kaufpreise und die stabilen Renditechancen machen Immobilien in der Hauptstadt weiterhin zu einer hervorragenden und nachhaltigen Anlage, schreibt das Maklerhaus in einer Mitteilung.

Umsätze und Zahl der Verkäufe rückläufig

Insgesamt wurden in Berlin in den drei ersten Quartalen dieses Jahres 561 Wohn- und Geschäftshäuser gehandelt. Das Ergebnis liegt damit unter dem Vorjahreswert von 680 Objekten. Der Gesamtumsatz der bisherigen drei Quartale liegt bei 2,79 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor waren es 4,85 Milliarden Euro. Damit zeigt sich im Jahresvergleich ein Rückgang im gehandelten Volumen um 42,5 Prozent.

„Die aktuelle Delle am Berliner Markt für Wohn- und Geschäftshäuser ist auf die aktuelle Situation rund um steigende Zinsen, steigende Baukosten und die hohe Inflation zurückzuführen. Die seit Monaten stattfindende Entwicklung spiegelt sich deutlich in den Zahlen des Gutachterausschusses wider“, sagt Benjamin Rogmans, Leitung Investment Wohn- und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial Berlin.

Eigenheime sind Luxus

„Eigenheime werden zum Luxusprodukt“, sagt Hypovereinsbanker Kaaden. „Wenige neue Häuser kommen zu einem nur geringen verfügbaren Bestand hinzu. 800.000 Euro für frei stehende Eigenheime sind eine Hausnummer.“ Bereits seit 2008 werden jährlich weniger als 2000 Häuser neu errichtet, in den letzten fünf Jahren sogar nur noch rund 1300 pro Jahr. „Zudem sind Eigentumswohnungen neu oder gebraucht in Berlin die Renner.“

Besonders in den östlichen Bezirken wird nach Beobachtungen der Hypovereinsbank viel gebaut (Treptow-Köpenick, Pankow, Marzahn-Hellersdorf). In westlichen Stadtteilen wurden zuletzt die meisten Wohnungen in Spandau realisiert. Es dominieren die Randlagen, wo in erster Linie Mehrfamilienhäuser entstehen (zu 70 Prozent Mietwohnungen).

Die Hypovereinsbank beobachtet eine sinkende Nachfrage nach Baufinanzierungen und rechnet mit mehr Finanzierungsanfragen für Sanierungs- und Renovierungsvorhaben.

„Auf den privaten Immobilienmarkt bezogen, sehen wir, dass sich aktuell Käufer und Verkäufer nicht ‚finden‘. Viele Käufer warten ab und hoffen auf niedrigere Kaufpreise. Verkäufer warten ab, da kein Verkaufsdruck besteht“, sagt Michael Schmidt.

Zur Startseite