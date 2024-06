Konto leer statt Sonne satt? So finden Sie eine seriöse Solarfirma

Die Zahl klingt beeindruckend. Zehn Prozent der Hausbesitzer hierzulande wollen eine Solaranlage auf ihr Dach montieren. Und das innerhalb der kommenden zwölf Monate.

Auch wenn die aktuelle Yougov-Umfrage, aus der diese Zahl stammt, repräsentativ ist, soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Solarwirtschaft selbst sie in Auftrag gegeben hat. Selbstbewusst verkündete der Bundesverband BSW-Solar vor wenigen Tagen, die Leistung neu installierter Anlagen werde im zweistelligen Prozentbereich wachsen. Im vergangenen Jahr habe sich der deutsche Solarmarkt gar verdoppelt.

Gleichzeitig warten nach Schätzungen aus der Branche Tausende Kunden darauf, dass ihre bestellte Solaranlage endlich geliefert, aufs Dach geschraubt und angeschlossen wird. Manche von ihnen warten wohl vergeblich – und bleiben womöglich auf Kosten in fünfstelliger Höhe sitzen.

Wie passt das zusammen? „Der Markt ist in den vergangenen Jahren extrem stark gewachsen“, sagt Stefan Hoffmann, Photovoltaikfachmann bei der Verbraucherzentrale NRW. Für manch ein Unternehmen offenbar zu stark. Beinahe jedes vierte Unternehmen blickt laut dem Branchenverband pessimistisch auf die zweite Jahreshälfte.

Zu viele Aufträge, zu wenige Fachkräfte, hohe Kosten für den Vertrieb: Für Branchenkenner sind das die vorrangigen Gründe für eine Reihe von Insolvenzen. Eigensonne, Envoltec oder Energiesun – nur einige Beispiele von Unternehmen, die das Geld von jeweils Hunderten von Kunden mit in die Zahlungsunfähigkeit genommen haben könnten.

Von dem bereits gezahlten Geld werden Kunden wenig bis nichts wiedersehen, glaubt Rechtsanwältin Sabine Stoldt von der Arbeitsgemeinschaft Bau- und Immobilienrecht im Deutschen Anwaltverein. „Ich kenne keinen Fall, in dem Kunden nach der Insolvenz eines Unternehmens einen nennenswerten Betrag zurückbekommen haben.“

Deshalb sei es umso wichtiger, den richtigen Anbieter zu finden, bevor etwas schiefläuft. Das klingt einfach. Doch wie erkennt man, wer der richtige ist? Das sagen unsere Experten.

1 Die richtige Anlage

Solaranlagen liegen im Trend. Wer eine plant, will laut Umfragen entweder Geld in der Zukunft sparen oder gar verdienen, sich möglichst unabhängig versorgen können, Umwelt und Klima schützen – oder von allem ein bisschen. Die Auswahl der richtigen Anlage beginnt laut Fachleuten genau an diesem Punkt.

„Kunden sollten sich fragen: Was will ich eigentlich?“, sagt Baurechtsanwältin Stoldt. Soll die Anlage vor allem Strom fürs eigene Haus produzieren? Gibt es künftig ein Elektroauto? Soll dies langsam aus der Steckdose oder schnell mit einer Wallbox geladen werden? Wie viel Strom will ich ins Netz einspeisen? Brauche ich einen Speicher?

Gerade bei der letzten Frage geht es um viel Geld, das so manche Solarfirma gern leicht verdienen würde – das Kunden aber nicht ausgeben müssen. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. „Speicher sind noch verhältnismäßig teuer“, sagt Stefan Hoffmann von der Verbraucherzentrale NRW. „Und sie werden in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich günstiger werden.“

Im Augenblick rechneten viele vor allem vertriebsstarke Anbieter Speicher mit in ihre Angebote. Der Preis einer Anlage könne sich dadurch im Extremfall verdoppeln, so Hoffmann. Wenig Aufwand, viel Ertrag – jedenfalls für die beratende Firma.

Eine Solaranlage sei ein langfristiges Investment, betont der Fachmann. Insofern könne man auch erst in einigen Jahren zusätzliche Komponenten dazukaufen. Wie eben Speicher, wenn sie etabliert und entsprechend niedriger im Preis sind.

Hoffmann rät dazu, sich zum Beispiel bei Verbraucherzentralen beraten zu lassen, ob eine Solaranlage im Einzelfall derzeit oder überhaupt sinnvoll ist.

2 Der richtige Anbieter

Sie sind sich bereits klar darüber, dass und wofür Sie eine Solaranlage nutzen wollen? Dann können Sie sich auf die Suche nach dem richtigen Anbieter machen. Der sollte natürlich in erster Linie seriös sein, nicht zu teuer und so solvent, dass er auch noch vorbeikommen kann, wenn Sie in 20 Jahren ein Problem mit ihrer Anlage haben.

„Stellen Sie sich bei den Angeboten breit auf“, empfiehlt Photovoltaik-Experte Hoffmann. Es koste zwar Zeit und mitunter Nerven, sich mehrere Angebote machen zu lassen. Dieser Aufwand lohne sich aber auf jeden Fall.

Die Preise seien so unterschiedlich wie die Leistungen. Solaranlagen bieten sowohl klassische Handwerksbetriebe wie Dachdecker und Heizungsinstallateure an als auch Betriebe, die sich auf Solar spezialisiert haben.

Durch die hohe Nachfrage habe sich aber auch eine Reihe sehr vertriebsstarker und bundesweit aktiver Unternehmen entwickelt, sagt Hoffmann. Deren Kerngeschäft ist es eben nicht, Solaranlagen zu planen und zu montieren. Über die Masse an Kunden, die sie anwerben, können sie aber höhere Rabatte bei Lieferanten von Solarmodulen, Wechselrichtern oder Speichern erzielen. Für die Montage beschäftigen sie entweder lokale Handwerksbetriebe oder haben eigene Teams aufgebaut.

Jede der genannten Gruppen könne gute Angebote machen, betont Hoffmann. Es treffe aber nicht zwangsläufig zu, dass große Unternehmen günstiger seien – und auch nicht, dass das scheinbar günstigste das beste Angebot sei.

Ein guter Ratgeber sei das persönliche Umfeld, sagt Hoffmann. „Fragen Sie Freunde, Nachbarn oder Kollegen nach ihren Erfahrungen.“ Baurechtsanwältin Stoldt ergänzt: „Fragen Sie auch die Anbieter ganz gezielt und bis ins Detail. Wer bereit ist, mit Ihnen über Ihre individuellen Wünsche zu sprechen und diese zu verwirklichen, ist wahrscheinlich solide.“

3 Das richtige Angebot

Wie sieht ein seriöses Angebot aus? Ein Kernelement sollte die Wirtschaftlichkeitsberechnung sein. An ihr lässt sich unter anderem ablesen, in wie vielen Jahren sich die Anlage amortisiert hat und beginnt, eine Rendite abzuwerfen.

Nach Erfahrung von Experten versuchen manche Unternehmen an diesem Punkt zu tricksen, damit sie verglichen mit Wettbewerbern besser dastehen oder zu hohe Preise nicht auffallen. Verbraucherschützer Hoffmann empfiehlt zum Beispiel, einen genauen Blick auf die angenommenen Strompreissteigerungen in den Modellrechnungen zu richten.

„Alles über zwei Prozent ist zu hinterfragen“, sagt Hoffmann und begründet das unter anderem mit der durchschnittlichen Inflationsrate, die die Europäische Zentralbank anstrebt: nämlich ungefähr zwei Prozent. Stärkere Ausschläge bei der Inflation, wie sie durch Corona-Pandemie und Ukrainekrieg zu sehen waren, seien selten und nicht vorhersehbar, so der Experte.

Wer überprüfen will, wie wirtschaftlich die vorliegenden Angebote wirklich sind, kann auch auf den Solarrechner der Stiftung Warentest zurückgreifen. Mit dem kostenlosen Tool lassen sich beliebig viele Modelle durchrechnen.

Ein zweites Kernelement ist die Art und Weise der Bezahlung. „Versuchen Sie eine Anzahlung zu vermeiden“, sagt Verbraucherschützer Hoffmann. In den vergangenen Jahren sei dieser Rat mitunter schwierig zu befolgen gewesen, weil die Anbieter aufgrund der hohen Nachfrage ihre Bedingungen besser am Markt durchsetzen konnten. Der Boom sei aber nun vorüber – aus dem Verkäufermarkt werde ein Käufermarkt.

Rechtsanwältin Stoldt sieht die Lage noch eindeutiger. „Wenn ein Unternehmen eine Anzahlung schon vor der Lieferung der Module erhalten will, sollten sich Kunden gleich ein anderes Unternehmen suchen.“ Bei Solaranlagen handele es sich um Werkverträge oder um Kaufverträge mit Montage, erläutert Baurechtsanwältin Stoldt.

In der Branche sei es durchaus üblich, dass die gesamte Anlage erst bezahlt werde, wenn sie fertig sei. Dafür stünden ausreichend Unternehmen zur Verfügung. „Auf andere Verträge muss man sich daher nicht einlassen. Das wäre aus meiner Sicht auch ein Indiz für ein unseriöses Unternehmen“, sagt die Anwältin.

Zudem sollten Sie darauf achten, dass Herstellername und genaue Bezeichnung der Komponenten – Solarmodule, Speicher, Wechselrichter – im Vertrag benannt sind. „Die Preise unterscheiden sich stark je nach Anbieter, Hersteller und Qualität“, sagt Stoldt. Wer etwas Hochwertiges bestelle, solle das anschließend auch auf seinem Dach wiederfinden und sich vertraglich darauf berufen können.

Viele Hersteller von Solaranlagen geben eine Garantie von 15 Jahren und mehr. Damit sich Käufer bei einem Schadensfall darauf berufen können, benötigen sie jedoch einen Nachweis. „Achten Sie darauf, dass das Montageunternehmen Ihnen die Garantieurkunde übergibt“, sagt Stoldt. „Und bewahren Sie sie gut auf.“

4 Die Hilfe in der Not

Alle guten Ratschläge nützen wenig, wenn man am Ende doch einen Anbieter erwischt hat, der in Turbulenzen gerät. So wie die etwa 700 Kunden der inzwischen insolventen Energiesun, die nach übereinstimmenden Medienberichten bereits Anzahlungen geleistet hatten, ohne dass die Firma aus Osnabrück die entsprechenden Aufträge abwickelte.

In einem solchen Fall gilt es zu retten, was noch zu retten ist. Carsten Steffen bietet sich mit seiner Firma Vertriebsader als ein Retter in der Not an – und wirbt offensiv damit. „Insolvenz von PV-Anbietern – wir retten Ihre Anlage“, schreibt das Unternehmen unter der Marke Photovoltaik.sh im Internet.

„Wir haben inzwischen fünf Kunden, deren Anlagen wir zu Ende bauen“, sagt der Unternehmer, der mit seinen zwölf Mitarbeitern nach eigenen Angaben eigentlich 20 neue Anlagen monatlich plant und umsetzt.

Das Geschäft mit den Kunden gestrauchelter Wettbewerber sei noch überschaubar. „Ich bin allerdings überzeugt, dass es eine erhebliche Zahl von Menschen gibt, die schon lange darauf warten, dass ihre PV-Anlage endlich fertiggebaut wird.“

Ein besonders gutes Geschäft zu seinen Gunsten wolle er mit den teils verzweifelten Menschen nicht machen, betont Steffen. Man schaue, wie viel Budget diese noch für die Fertigstellung ihrer Anlagen eingeplant hätten, und versuche, die Projekte dafür zu Ende zu führen. „Natürlich können wir dabei nicht unter unsere kalkulierten Preise gehen.“

Man sollte im Einzelfall gut durchleuchten, ob es sich tatsächlich um einen Retter oder einen Wegelagerer handelt. Stefan Hoffmann, Verbraucherschützer

Was ihm das Angebot bringt, wenn nicht Einnahmen weit oberhalb der Norm? Der Bau von Solaranlagen sei ein Vertrauensgeschäft. „Wir hoffen, dass die zufriedenen Kunden uns weiterempfehlen.“ Steffens einzige Bedingung: „Wir übernehmen keine Haftung für das, was bislang gebaut wurde.“

Auch wenn sich so ein Angebot gut anhöre, rät Stefan Hoffmann von der Verbraucherzentrale NRW zur Vorsicht. „Man sollte im Einzelfall gut durchleuchten, ob es sich tatsächlich um einen Retter oder einen Wegelagerer handelt.“

Hoffmann empfiehlt, einen etwaigen Haftungsausschluss gut zu prüfen, auch um zu vermeiden, dass Kosten möglicherweise doppelt entstehen. Zudem empfiehlt der Fachmann, den Altvertrag bei der Rechtsberatung einer Verbraucherzentrale prüfen zu lassen, bevor man einen neuen abschließt.