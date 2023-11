Krise der Bauwirtschaft Können Fertighäuser aus Holz Abhilfe schaffen?

Was waren das für Zeiten! Ein frei stehendes „Komforthaus“ für 49.995 D-Mark. Das Grundstück kam noch hinzu. Neckermann machte es möglich. Das Modell „Donau“ war 1975 das preiswerteste Fertighaus in Deutschland und der Versandhändler ging mit Annoncen in der damals größten Wohnzeitschrift Deutschlands, „Das Haus“, mit einem Dutzend Varianten in den Vertrieb.