Luxusimmobilien Hochpreisig geht immer - wenn es modern ist

Top-Objekte ohne Sanierungsbedarf stehen bei den Käufern aktuell im Fokus. Diese werden nach Angaben des internationalen Auktionshauses Sothebeys schnell und zu weiterhin hohen Preisen verkauft. Die deutschen Partner von Sotheby´s International Realty verzeichnen gleichzeitig eine starke Ausdifferenzierung auf dem Markt für Luxus- und Premiumimmobilien. „Wir beobachten an allen unseren Standorten diesen Markttrend, sowohl bei der Nachfrage als auch – als Folge dessen – bei den Preisen“, sagt Susanne Zimmermann, Sotheby’s Maklerin in Sylt in einer Unternehmensmitteilung: „Es ist längst nicht mehr alles nachgefragt auf der einen, als auch verkäuflich auf der anderen Seite.“

