Tagesspiegel Plus Mietminderung bei Mängeln : Was tun, wenn die Hausverwaltung nicht in die Gänge kommt?

Ist die Heizung defekt oder tropft es von der Decke, haben Mieter oft wochenlang Ärger. Manchmal verschleppen Vermieter oder Hausverwaltung das Problem. So schaffen Sie Abhilfe.