Tagesspiegel Plus Musterverfahren am Bundesfinanzhof : In diesen Fällen könnte Ihre Grundsteuer niedriger werden

Wer eine steigende Grundsteuer befürchtet, darf hoffen: Möglicherweise können Immobilieneigner bald bundesweit nachweisen, dass ihr Grundstück weniger wert ist. Das können Sie bis dahin tun.