Nach drei Insolvenzen in einer Woche Angst vor Pleitewelle bei Projektentwicklern

Es war eine bittere Woche am Immobilienmarkt. Innerhalb weniger Tage rutschten mit Development Partner, der Project-Gruppe und Euroboden drei Projektentwickler in die Insolvenz. „Aufgrund der langen wie auch andauernden kritischen Marktentwicklung sind die Liquiditätsreserven aufgebraucht“, hieß es etwa von Development Partner aus Düsseldorf. Die Firma ist vor allem auf dem Büromarkt aktiv und betreut unter anderem Projekte in Köln am Rudolfplatz oder den IBM-Campus in Ehningen bei Stuttgart.