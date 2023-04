Nach Preisrutsch am Immobilienmarkt Erste Analysten erwarten schon wieder steigende Preise

Der Immobilienmarkt befindet sich in einem historischen Umbruch. Der Zinsschock im vergangenen Jahr, als sich die Bauzinsen in kurzer Zeit vervierfachten, hat den jahrelangen Boom mit immer weiter steigenden Immobilienpreisen abrupt gestoppt. Seit dem Sommer 2022 befindet sich der Markt in einer Korrekturphase. Zum Jahresende sanken die Preise flächendeckend.