Singapur Grüner wird’s noch

Der „Wow“-Faktor stellt sich schon ein, wenn der neue botanische Garten in Sichtweite kommt. Alles in dieser Stadt ist groß, fast überdimensioniert. So auch hier, am Marina Garden Drive. Große Stahlskelette sind schon von weitem zu erkennen – künstliche Mammutbäume, zum Teil sogar begehbar. Ende Juni 2012 war alles fertig: Die Parklandschaft soll zu einem neuen Wahrzeichen Singapurs und Anziehungspunkt für Touristen werden. Dieser botanische Garten ist rund um die Uhr geöffnet – sieben Tage die Woche.