Solarenergie am Balkon Land Berlin fördert kleine PV-Anlagen mit bis zu 500 Euro

Das Land Berlin will private Balkon-Photovoltaikanlagen mit 500 Euro fördern. Entsprechende Tagesspiegel-Informationen bestätigte die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe am Donnerstag. „Antragsberechtigt werden in Berlin mit Erstwohnsitz gemeldete Mieterinnen und Mieter sein, die für die Anschaffung einer Solarbalkonanlage voraussichtlich 500 Euro erhalten können“, schrieb Senator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD). Sein Haus rechne aktuell mit bis zu 14.000 Anträgen. Die Beantragung würden als Teil des SolarPLUS Programms bei der Investitionsbank Berlin (IBB) elektronisch ablaufen. „Wir sind zuversichtlich im Laufe des Februars starten zu können“, erklärte Schwarz.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden