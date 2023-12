Verspätete Nebenkostenabrechnung Was tun, wenn der Kostenüberblick nicht kommt?

Was steht ins Haus?

Als Eigentümer einer Eigentumswohnung liege ich im Streit mit der WEG-Verwaltung, weil mir die Abrechnungsunterlagen zu der Nebenkostenabrechnung für meinen Mieter oft sehr spät im Jahr zur Verfügung gestellt werden. Auch die Hausgeldabrechnung der WEG für 2022 ist noch nicht beschlossen.

Ich habe schon mehrmals bei der Hausverwaltung angerufen und per E-Mail an die Übersendung erinnert, um endlich die notwendigen Unterlagen zu erhalten. Jetzt – Ende Dezember – fürchte ich, bis zum 31. Dezember 2023 keine Abrechnung verschicken zu können. Was soll ich tun?