Wohnen im Grünen Investor im Abseits

Am Nordufer der Dahme scheint in Höhe Wildau aktuell ein Wohnprojekt ins Wasser zu fallen, das gut in den „Innovationskorridor Berlin-Lausitz“ gepasst hätte: Das Vorhaben der Bauwert AG, hier in mehreren Abschnitten bis 2028/30 bis zu 700 Wohnungen zu schaffen, bleibt blockiert. Eigentlich ging es der Stadt darum, ein kontaminiertes Wassergrundstück für den Wohnungsbau zu nutzen. Sie fand auch einen Investor – doch der steht nun plötzlich allein auf weiter Flur.