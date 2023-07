Wohnungswirtschaft in Berlin bricht ein Die Zeiten für Mieterinnen und Mieter werden härter

Die Zeiten für die Wohnungswirtschaft in Berlin – und damit für Mieterinnen und Mieter – werden härter. Der BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. sieht „dunkle Wolken am Wohnhorizont“ heraufziehen. „Die Lokomotive Wohnungswirtschaft muss einen immer steileren Berg hinauffahren“, sagte Maren Kern, BBU-Vorständin, bei der Vorstellung von Vergleichszahlen am Dienstag in Berlin: „Stagnierende Einnahmen einerseits und dramatische Kostensteigerungen sowie stark steigende Zinsen andererseits hinterlassen tiefe Spuren bei den Wohnungsunternehmen.“ Obwohl die Herausforderungen in Form von Neubau und Modernisierungen hoch seien wie nie, seien ihre Investitionen 2022 erstmals seit 16 Jahren gesunken – „regelrecht eingebrochen.“