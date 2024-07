Inflation in der Euro-Zone geht zurück Was trotzdem gegen eine weitere Zinssenkung spricht

Die positiven Vorzeichen aus Deutschland haben sich für die gesamte Euro-Zone bestätigt: Die Inflation geht zurück. Im Juni stiegen die Verbraucherpreise nur noch um 2,5 Prozent, wie das Europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag in seiner Schnellschätzung bekannt gab.

Damit nähert sich die Teuerungsrate dem Zielwert von 2,0 Prozent an, den die Europäische Zentralbank (EZB) als ideal ansieht, um gleichzeitig Wachstum und Preisstabilität zu gewährleisten. Im Mai hatte der Wert noch bei 2,6 Prozent gelegen, nach 2,4 Prozent im April.

Das könnte Erwartungen wieder aufkommen lassen, dass die EZB die Zinsen in diesem Jahr häufiger und kräftiger senken wird, als es bislang an den Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkten eingepreist ist. Denn im Kampf gegen die Inflation hatte die EZB die Zinsen bis September 2023 zehnmal nacheinander angehoben, nachdem die Inflation in der Euro-Zone im Herbst 2022 mit mehr als zehn Prozent einen Rekordwert erreicht hatte.

Im Juni hat die EZB bereits das erste Mal die Zinsen gesenkt. Möglichen Spekulationen zu einer weiteren Zinssenkung bereits im Juli erteilte EZB-Chefin Christine Lagarde aber auf einer Notenbank-Konferenz im portugiesischen Sintra indirekt eine Abfuhr. Dort verwies sie auf den starken Arbeitsmarkt.

Arbeitslosigkeit in Euro-Zone auf Rekordtief

Ebenfalls am Dienstag veröffentlichte Daten zeigen, dass die Arbeitslosigkeit im Euro-Raum auf einem Rekordtief bleibt. Die um jahreszeitliche Schwankungen bereinigte Erwerbslosenquote verharrte im Mai wie von Experten erwartet auf dem Vormonatswert von 6,4 Prozent. Dies teilte Eurostat ebenfalls am Dienstag mit.

Einkaufsbummel in der Innenstadt: Beschäftigte setzen bei sinkenden Inflationsraten höhere Löhne durch. Das stärkt ihre Kaufkraft. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

In ihrer Rede am Montagabend zeigte sich Lagarde erstaunt über die anhaltend gute Lage an Europas Arbeitsmärkten. „Die Beschäftigung ist trotz des verlangsamten Wirtschaftswachstums gestiegen, und zwar um 2,6 Millionen Menschen seit Ende 2022“, rechnete sie vor. Die Arbeitslosigkeit im Euro-Raum sei auf einem historischen Tiefstand.

Die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarkts spiegele die ungewöhnliche Mischung von Schocks wider, die den Euro-Raum getroffen habe. So habe der Mangel an Arbeitskräften die Unternehmen dazu veranlasst, mehr Arbeitskräfte zu „horten“. Das heißt, Unternehmen verzichteten trotz konjunktureller Schwäche auf Entlassungen, weil sie befürchten, Stellen nicht wiederbesetzen zu können.

Kerninflation verharrt auf höherem Niveau

Höhere Gewinne und niedrigere Reallöhne hätten ihnen dies erleichtert, ergänzte Lagarde. Diese Entwicklung kehrt sich nun allerdings um: Unternehmen zögern tendenziell mit weiteren Preiserhöhungen, wie eine neue Umfrage des Ifo-Instituts belegt. Beschäftigte setzen bei sinkenden Inflationsraten höhere Löhne durch. Das stärkt ihre Kaufkraft. Es könnte aber auch die Inflation erhöhen. Das würde gegen weitere Zinssenkungen sprechen.

Auch in den Inflationsdaten vom Dienstag finden sich Entwicklungen, die gegen schnelle weitere Zinssenkungen sprechen. So verharrte die von der EZB viel beachtete Kerninflation auf dem Vormonatsniveau von 2,9 Prozent. Dabei werden die schwankungsanfälligen Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak herausgerechnet.

Die Preise für Dienstleistungen, auf die die EZB derzeit besonders achtet, stiegen um 4,1 Prozent. Auch im Mai hatte das Plus bei 4,1 Prozent gelegen.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.