Interview mit Merics-Chef Mikko Huotari „Das wirtschaftspolitische Fundament Chinas wackelt“

Der China-Thinktank Merics ist eine Institution in Berlin. In der vergangenen Woche stellte dort Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die erste Chinastrategie der Bundesregierung vor. 2021 hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in diesen Räumen ihre Grundsatzrede zu China gehalten.