Jenoptik-Chef Stefan Traeger „Viele fliegen dreimal im Jahr nach Paris, aber waren noch nie in Jena“

Herr Traeger, Sie sind Chef von Jenoptik. Seit vergangenem Herbst werben Mitarbeiter Ihres Unternehmens in einer Kampagne für Offenheit und Toleranz. Wollen Sie verhindern, dass die AfD bei der Landtagswahl in Thüringen im September die stärkste Kraft wird?

Zunächst einmal: Als Unternehmen sind wir parteipolitisch neutral. Wir mischen uns nicht in die Tagespolitik ein. Das steht mir als Vorstandvorsitzendem auch gar nicht zu.

Ihre Kampagne #BleibOffen richtet sich doch klar gegen die AfD.

Noch mal: wir richten uns nicht gegen etwas oder jemanden; #BleibOffen ist eine Positivkampagne.

Was wollen Sie denn stattdessen?

Wir wollen mit unserer Kampagne klarmachen, welche Rahmenbedingungen wir brauchen, um weiterhin erfolgreich arbeiten zu können. Wir sind ein Hightech-Unternehmen, wir leben von Innovationen, Kreativität und Vielfalt. Diese Werte brauchen wir nicht nur in unserem Unternehmen, sondern auch im Land. Bei uns in Thüringen arbeiten Mitarbeiter aus über 30 Ländern, und wir möchten, dass sie sich bei uns wohlfühlen.

Jenoptik ist börsennotiert, macht einen Milliardenumsatz und arbeitet profitabel. Was könnte Ihnen ein Wahlerfolg der AfD anhaben?

Unterstellt, Thüringen würde einen Ministerpräsidenten von der AfD bekommen, dann ändert sich kurzfristig für das Unternehmen erst einmal nichts. Jenoptik ist ein starkes Unternehmen, da bricht die Welt nicht gleich zusammen.

Aber ich sehe mittelfristig Probleme. Wir brauchen eine offene Gesellschaft, um erfolgreich zu bleiben. Wir benötigen Fachkräfte aus aller Herren Länder. Und das geht nur in einem weltoffenen Thüringen, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und politischer Auffassung leben möchten.

Zur Person © Anna Schroll Stefan Traeger ist der einzige Vorstandschef eines größeren börsennotierten Unternehmens mit ostdeutschen Wurzeln. 1967 in Jena geboren, war er 22 Jahre alt, als die Mauer fiel. Traeger ist promovierter Physiker. Nach Stationen in den USA etwa an der Stanford-Universität kehrte er nach Jena zurück, seit dem 1. Mai 2017 ist er Vorstandsvorsitzender der Jenoptik AG. Wie der Chef, so ist auch Jenoptik eine Ausnahme in der deutschen Unternehmenswelt. Der Konzern gehört zu den wenigen, die ihren Unternehmenssitz im Osten Deutschlands haben. Jenoptik ist auf dem Weltmarkt führend in den Bereichen Optik und Photonik. Das Unternehmen stattet Maschinen zur Chipherstellung mit Optik aus, ist aber auch in der Medizintechnik sowie in der Laser- und Messtechnik unterwegs und liefert Techniken, um den Verkehr zu überwachen. Jenoptik machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von über eine Milliarde Euro und einen Gewinn vor Steuern und Abschreibungen von rund 210 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 4600 Mitarbeiter.

Haben Sie Probleme, Fachkräfte aus dem Ausland zu finden? Wollen die Leute, die Sie brauchen, nicht mehr nach Jena kommen?

Ich befürchte, dass der Standort Thüringen für Menschen, die zu uns kommen oder die schon bei uns sind, an Attraktivität verliert, wenn Thüringen weiter an die extremen Ränder des politischen Spektrums rückt.

Brauchen Sie unbedingt Fachkräfte aus dem Ausland?

Ja. Wir sind Spezialisten, wenn es um die Arbeit mit Licht geht. Ohne uns gäbe es keine Chipfertigung, keine Digitalisierung. Bei der Chipherstellung geht es um Nanometer, das sind atomare Skalen.

Als Physiker bekomme ich da Gänsehaut, wir sprechen über absolutes Hightech. Wir haben hier in Jena ein einzigartiges Ökosystem für Optik und Photonik, das unsere Arbeit möglich macht. Es gibt das Fraunhofer-Institut, das Leibniz-Institut für photonische Technologien und die Friedrich-Schiller-Universität Jena. Forscher aus aller Welt arbeiten mit uns hier in Jena zusammen, und das soll auch so bleiben.

Woher kommen Ihre Mitarbeiter?

Ein paar Beispiele: Im Vertrieb arbeitet eine Kollegin aus Sizilien, in unserem Innovationsteam Kollegen aus Indien. Im Projektmanagement haben wir eine Kollegin aus Marokko. Sie hat vor Kurzem die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Das hat sie mit einer Kartoffelparty gefeiert. Ist das nicht gelebte Integration?

Würde Jenoptik notfalls Jena verlassen, wenn sich die Rahmenbedingungen verschlechtern?

Nein, das steht nicht zur Debatte. Aber die Frage ist: Können wir weiterhin erfolgreich sein?

Ich finde es mutig, wenn mir jemand schreibt und dem Vorstandsvorsitzenden sagt: Chef, ich finde nicht gut, was ihr macht. Stefan Traeger

Was ist mit Mitarbeitern, die Ihre Kampagne ablehnen? Statistisch gesehen wählt doch etwa jeder dritte Ihrer Beschäftigten die AfD.

Die überwältigende Mehrheit der Beschäftigten steht hinter uns. Aber Jenoptik ist ein Spiegel der Gesellschaft, und es gab intern auch kritische Stimmen.

Was sagen die Kritiker?

Dass sie anderer Meinung sind, und dass wir das Geld zum Beispiel lieber in die Forschung stecken sollten.

Können Sie das verstehen?

Ich finde es mutig, wenn mir jemand schreibt und dem Vorstandsvorsitzenden sagt, „Chef, ich finde nicht gut, was ihr macht“. Das ist doch besser, als wenn die Menschen in die innere Emigration gehen.

Wie haben Sie reagiert?

Ich suche das Gespräch. Ich habe mich beispielsweise mit Kritikern in der Kantine getroffen, und wir haben gesprochen. In einem Fall sind wir auseinandergegangen und haben uns darauf verständigt, dass wir unterschiedliche Positionen haben. Aber das ist in Ordnung. Ich kann das respektieren.

Ich denke, deshalb funktioniert unsere Kampagne. Wer ausgrenzt, produziert Märtyrer und extreme Wahlergebnisse. Wenn jemand mit mir ernsthaft über ein Thema sprechen möchte, dann schiebe ich ihn oder sie nicht in die Ecke, wenn er oder sie anderer Meinung ist.

Sie kommen selbst aus Jena, hilft Ihnen das?

Ja, ich glaube, unsere Mitarbeitenden nehmen mir ab, dass mir das Wohl dieses Unternehmens ganz besonders am Herzen liegt. Vielleicht verstehe ich besser als viele andere, was die Menschen hier bewegt. Jenoptik ist eines der ganz wenigen größeren börsennotierten Unternehmen mit Hauptsitz in Ostdeutschland.

Soweit ich weiß, bin ich der einzige Vorstandsvorsitzende eines im Dax oder im MDax notierten Unternehmens, der ostdeutsche Wurzeln hat. Das ist ein Problem.

Warum?

Viele Leute im Osten fühlen sich nicht gehört oder nicht verstanden. Sie haben das Gefühl, in Deutschland nicht angemessen repräsentiert zu sein. Das bezieht sich auf viele Bereiche des öffentlichen Lebens, aber eben auch die Wirtschaft, wo ostdeutsche Führungskräfte immer noch unterrepräsentiert sind.

Teilen Sie diese Einschätzung?

Ja, durchaus. Jenoptik ist eines der wenigen Unternehmen, die seinen Hauptsitz im Osten haben. Die meisten anderen Betriebe sind Ableger großer internationaler Firmen oder Töchter westdeutscher Unternehmen. Die Firmen, die sie hier aufbauen, sind verlängerte Werkbänke, die Entscheidungen werden woanders getroffen. Wenn es hart auf hart kommt, entscheidet die Zentrale. Und bei Jenoptik ist die Zentrale nun mal in Jena.

Ich freue mich, dass derzeit viele Journalisten nach Thüringen kommen. Stefan Traeger

Sie waren 22 Jahre alt, als die Mauer fiel. Muss man die DDR erlebt haben, um die Menschen im Osten zu verstehen?

Es ist wahrscheinlich kein Muss, aber es hilft, um sich in ihre Lage hineinzuversetzen und mit den Narben der starken Transformationsumbrüche der letzten 30 Jahre umzugehen.

Was müsste sich ändern, damit sich die Menschen in Thüringen ernst genommen fühlen?

Ich freue mich, dass derzeit viele Journalisten nach Thüringen kommen. Es wäre schön, wenn das auch nach der Wahl so bleiben würde.

Ich wünsche mir generell, dass sich mehr Leute einen Eindruck vor Ort verschaffen. Viele fliegen dreimal im Jahr nach Paris, aber waren noch nie in Jena. Dabei ist der Osten doch gar nicht so weit weg. Die Leute würden sehen, dass es hier nicht nur schöne Landschaften gibt, sondern auch viele hochinnovative Unternehmen. Das heißt ja nicht, dass man die Probleme ausblendet.

Welche meinen Sie?

In Ostsachsen und Südthüringen gibt es viel mehr Männer als Frauen, weil viele der Frauen in die „alten“ Bundesländer gezogen sind. Die Vermögen im Osten sind kleiner, die Menschen müssen für denselben Lohn länger arbeiten als ihre Kollegen im Westen. Dabei ist das Leben in Jena nicht billiger als in Kassel.

Aber man sollte sich nicht nur an den Problemen festhalten, sondern auch mal die Erfolge herausstellen. Viele Menschen in Westdeutschland können sich nicht vorstellen, welche Transformation hier stattgefunden hat. In den 90er-Jahren ist praktisch die gesamte Industrie zerschlagen worden, heute geht in Thüringen oder Sachsen wirtschaftlich richtig was ab.

Aber finden die Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, in den neuen Hightech-Unternehmen einen Arbeitsplatz?

Ja, im Osten suchen wir händeringend nach Arbeitskräften. Wir hatten Ende der 90er Massenarbeitslosigkeit, heute fehlen die Arbeitskräfte. Viele Menschen haben den Osten verlassen. Wir freuen uns über jeden, der zurückkommt. Auch ich bin nach Thüringen zurückgekommen, möchte hier bleiben und die Jenoptik auch in Zukunft in einem weltoffenen Land führen.

Wie lange wollen Sie Ihre Kampagne noch fortsetzen?

Wir waren in Thüringen die Ersten, die sich öffentlich geäußert haben, und wir haben viel mehr Zuspruch bekommen, als wir erwartet hatten. Jetzt geben wir noch mal Gas. Wenn wir das Gefühl haben, dass gesellschaftlich etwas ins Rutschen gerät, ist es auch im Interesse unserer Anteilseigner, dass wir uns äußern.

Machen die Investoren Druck?

Die Investoren beobachten die Entwicklung. Ich werde inzwischen auf großen Investorenkonferenzen zum Beispiel in New York auf die politische Entwicklung in Thüringen angesprochen. Selbst New Yorker Investoren sagen: „Was ist denn da los bei euch?“

Der Freistaat Thüringen hat elf Prozent der Anteile an Jenoptik. Haben Sie keine Angst vor Sanktionen, falls es einen Regierungswechsel geben sollte?

Angst ist kein guter Ratgeber. Und was die Beteiligung des Landes betrifft, so hat das Land keine besonderen Stimmrechte. Das ist anders als bei VW in Niedersachsen. Die Beteiligung hat historische Gründe, bisher hat sich die Politik komplett aus der Firma herausgehalten. Ich gehe davon aus, dass es so bleibt.