Jüngere nachsichtiger als Ältere Knapp 60 Prozent haben kein Verständnis für GDL-Warnstreik

Ein Großteil der Menschen in Deutschland hat einer Umfrage zufolge kein Verständnis für den Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). 59 Prozent von insgesamt rund 3700 Befragten antworteten entsprechend in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov, die am Freitag veröffentlicht wurde. 30 Prozent hingegen äußerten Verständnis für den Arbeitskampf.

Jüngere Menschen zeigten sich demnach nachsichtiger als ältere. Der Anteil der Verständnisvollen lag bei den 25- bis 34-Jährigen in der Umfrage bei rund 38 Prozent. Bei Befragten ab 55 Jahren war es lediglich jeder Vierte.

Die GDL hatte von Donnerstag- bis Freitagabend zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen, in dessen Folge der Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn aktuell stark beeinträchtigt ist.

Für die Umfrage befragte Yougov am 7. Dezember rund 3700 Personen in Deutschland ab 18 Jahren. (dpa)