Kampf um Kunden Discounter überbieten sich mit Rabatt-Aktionen

Aldi Süd bietet in seinen Werbeprospekten schon länger Rabatte von bis zu 50 Prozent an – und nun setzt der Discounter noch einen drauf: Während der Fußball-Europameisterschaft bekommen Kunden jede Woche einen Gutschein im Wert von fünf Euro geschenkt, wenn sie für mindestens 40 Euro einkaufen. Kaufland zieht mit einer ähnlichen Aktion nach.

Der Kampf um die Kunden im deutschen Lebensmittelhandel eskaliert. Dort sind die Produkte so häufig im Sonderangebot wie noch nie. Zwischen Juni 2023 und Mai 2024 wurden fast 23 Prozent der Waren des täglichen Bedarfs im Angebot verkauft. Im gleichen Zeitraum vier Jahre zuvor waren es nur gut 16 Prozent, zeigen Auswertungen des Marktforschers Consumer Panel Services GfK für das Handelsblatt.

Bei Markenprodukten, bei denen der Preiskampf besonders heftig ist, sind sogar fast 30 Prozent im Sonderangebot. „Das Aktionsgeschäft im deutschen Lebensmittelhandel ist so hart wie noch nie“, bestätigt Michael Gerling, Geschäftsführer des Handelsforschungsinstituts EHI. „Die Abstände zum Originalpreis am Regal werden dabei immer größer.“

30 Prozent der Markenprodukte sind in Supermärkten meist im Sonderangebot.

Obwohl die Inflation wieder abflacht, sind viele Konsumenten bei Alltagsprodukten noch immer sehr auf den Preis fokussiert. Schon bei kleinsten Unterschieden wechseln sie den Händler. Für diese hat das dramatische Folgen: Sie geraten in eine Preisspirale, die die ohnehin niedrigen Gewinnmargen im Lebensmittelgeschäft weiter schmälert. „Wir kommen in eine Situation, die für den Handel insgesamt gefährlich ist“, warnt Gerling.

„Die Unternehmen kommen irgendwann aus dem Preiswettlauf nicht mehr raus, weil die Kunden nur noch kaufen, wenn ein Produkt in der Aktion ist.“ Als mahnendes Beispiel verweist Gerling auf das Schicksal der Baumarktkette Praktiker: Der Händler hatte so lange mit dem Slogan „20 Prozent auf alles – außer Tiernahrung“ geworben, bis er pleite war.

Rewe und Edeka leiden besonders unter dem Preiskampf

Unter dem Preiskampf im Handel leiden vor allem die Vollsortimenter Edeka und Rewe. Weil viele Verbraucher sparen müssen oder wollen, kaufen sie häufiger und mehr bei den Discountern Aldi und Lidl ein. Diese hatten laut der Marktforscher GfK und NIQ 2023 einen Marktanteil von 37,8 Prozent – 1,4 Prozentpunkte mehr als vor der Pandemie.

In der Coronazeit konnten Rewe und Edeka ihren Marktanteil noch ausbauen. Weil Restaurantbesuche und Urlaube nicht möglich waren, gönnten sich viele Verbraucher ausgefallenere Waren und Markenprodukte, die es in größerer Zahl im Supermarkt gibt.

Mit der in die Höhe schnellenden Inflation versuchten die Discounter mit Niedrigpreisen und einer gezielten Erweiterung des Sortiments, etwa bei Bio-Lebensmitteln, Rewe und Edeka Kunden abzunehmen.

Eine Frau schiebt einen Einkaufswagen durch einen Edeka-Markt. Vollsortimenter büßen Marktanteile ein. © dpa/Daniel Bockwoldt

Dass diese Strategie aufgeht, zeigt eine exklusive Auswertung von fast sechs Millionen Kassenbons der Preisvergleichs-App Smhaggle für das Handelsblatt. So lässt sich am durchschnittlichen Einkaufswert ablesen, dass Verbraucher verstärkt bei Discountern einkaufen.

30,83 Euro gaben Kunden im Schnitt pro Einkauf bei Lidl aus.

Die Konsumenten gaben im ersten Quartal dieses Jahres bei Lidl im Schnitt 30,83 Euro pro Einkauf aus. Bei Rewe waren es nur 24,29 Euro – mehr als 20 Prozent weniger. Damit das Bild nicht verzerrt wird, hat Smhaggle Einkäufe unter 4,50 Euro und über 150 Euro aus der Analyse ausgeschlossen.

Bei den großen fünf Händlermarken Edeka, Rewe, Lidl sowie Aldi Nord und Aldi Süd, die sich in Deutschland 60 Prozent des Marktes aufteilen, hat sich der Durchschnittsbon seit dem ersten Quartal 2022 im Mittel um 21 Prozent verteuert. Das liegt vor allem an den Lebensmittelpreisen, die in diesem Zeitraum laut Statistischem Bundesamt um 24 Prozent gestiegen sind.

Davon haben vor allem die Discounter profitiert. Bei Aldi Süd geben Kunden im Schnitt nun 26 Prozent mehr aus als Anfang 2022, bei Lidl sind es 24 Prozent. Die Vollsortimenter haben sich unterdurchschnittlich entwickelt, bei Rewe lassen Kunden im Schnitt nur 15 Prozent mehr.

Kasse in einer Aldi-Filiale: Kunden geben ihr Geld vermehrt bei Discountern aus. © picture alliance / dpa/Oliver Berg

Abstriche muss allerdings Aldi Nord machen: Der Discounter entwickelt sich deutlich schwächer als seine Schwester im Süden. Zudem fällt der Durchschnittsbon fast fünf Euro niedriger aus. Das liegt daran, dass die Kaufkraft im Norden geringer ist als im Süden.

„Dass Verbraucher bei Discountern pro Einkauf so viel mehr ausgeben, ist schon bemerkenswert, weil diese den Großteil ihres Umsatzes mit Eigenmarken machen, die aber im Schnitt 46 Prozent günstiger sind als vergleichbare Markenprodukte“, erklärt Sven Reuter, Chef der Smhaggle-Betreiberfirma My-Valueshopping. Aldi und Lidl erzielen laut Branchenkennern mehr als 80 Prozent ihres Umsatzes mit Handelsmarken. Bei Vollsortimentern sind es rund 20 Prozent.

16,5 Produkte pro Einkauf bei Lidl – nur 10,3 bei Rewe

Noch eklatanter sind die Unterschiede bei der Zahl der gekauften Produkte. Im Schnitt legen Lidl-Kunden aktuell bei jedem Einkauf 16,5 Produkte in den Einkaufswagen – 20 Prozent mehr als Anfang 2022. Bei Aldi Süd beträgt das Plus 28 Prozent, dort kaufen Verbraucher im Schnitt 14,5 Produkte. Bei den Vollsortimentern Rewe und Edeka erwerben sie bei jedem Einkauf nur zehn bis elf Produkte. Bei Edeka ist die Zahl seit Anfang 2022 nur leicht gestiegen, bei Rewe sogar um elf Prozent zurückgegangen.

Die Diskrepanz ist umso frappierender, wenn man bedenkt, dass Vollsortimenter in ihren Märkten jeweils rund 25.000 Produkte führen – zehnmal so viele, wie Verbraucher bei Aldi oder Lidl finden. Das Mehrangebot erklärt sich vor allem durch Markenware und eine größere Auswahl an verschiedenen Varianten eines Produkts.

Doch ein solch großes Angebot ist offenbar nicht gefragt. Bis zu 30 Prozent der Waren der Vollsortimenter werden im Verhältnis zum restlichen Produktangebot nur sehr selten gekauft, weiß Smhaggle-Gründer Reuter von der Analyse der Kassenbons.

Rewe-Einkaufszug als temporärer Marketinggag. Bei Vollsortimentern wird im Durchschnitt fast ein Drittel des Sortiments nur selten gekauft. © dpa/Monika Skolimowska

Vollsortimenter müssen sich die Frage nach ihrer Strategie stellen. Der Marktführer wirbt mit dem Slogan „In jedem Edeka steckt ein Discounter“. Und Rewe hat an seinen Märkten Plakate mit der Aufschrift „Kannst du dir den Weg zum Discounter sparen?“ aufgehängt – und gibt mit Verweis auf seine Eigenmarke gleich die Antwort: „Ja!“

Viele Verbraucher sehen das offenbar anders. Denn bei Handelsmarken ist das Angebot zwischen Supermärkten und Discountern identisch – was auch für den Preis gilt. Discounter versuchen sich aber vor allem darüber zu differenzieren und haben zuletzt vor allem Preiseinstiegsprodukte günstiger gemacht. Wegen des direkten Wettbewerbs sahen sich Edeka und Rewe gezwungen, rasch nachzuziehen.

Rabatte drücken die Gewinne vieler Händler

Mit dauerhaften Preissenkungen ging Aldi Nord besonders aggressiv bei Obst und Gemüse vor. „Wir haben uns entschieden, bewusst auf Marge zu verzichten, um unsere Kundinnen und Kunden in diesen schwierigen Zeiten bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Aldi-Nord-Manager Lars Kürten.

Dauerrabatte, Couponaktionen und Preissenkungen machen sich in den Bilanzen der Lebensmittelhändler negativ bemerkbar. Offizielle Zahlen dazu gibt es kaum, jedoch eindeutige Hinweise. So haben Rewe und die Discounttochter Penny vergangenes Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag investiert, um die Preissprünge für Kunden in Grenzen zu halten, bekundet Rewe-Chef Lionel Souque. Auch Edeka gibt an, bewusst auf Marge verzichtet zu haben, um die Preissteigerungen zu drücken.

3,2 Prozent war die Nettorendite der Lidl-Stiftung im Geschäftsjahr 2022/23.

Bei den Discountern sieht es ähnlich aus: In der Bilanz der Lidl-Stiftung für das Geschäftsjahr 2022/23, in die zumindest auch ein Teil der Umsätze der deutschen Märkte einfließt, sank die Nettorendite von 3,2 auf zwei Prozent. Auch die Handelsspanne verringerte sich von 26,5 auf 23,7 Prozent. Diese Zahl setzt die Ausgaben für Produktion und Wareneinkauf ins Verhältnis zum Umsatz. Auch bei Aldi Süd soll vergangenes Jahr die Profitabilität gesunken sein, heißt es in Branchenkreisen.

Rabattcoupons zahlen sich langfristig nicht aus

Im Lebensmittelhandel scheint das Erzielen von Gewinnen gerade nur eine untergeordnete Rolle zu spielen – stattdessen wollen die Händler fast schon ohne Rücksicht auf Verluste zusätzlichen Umsatz generieren. Wie sich die Rabattaktionen gegenseitig aufschaukeln können, zeigte das vergangene Weihnachtsgeschäft, als Aldi Süd und Lidl mit Fünf-Euro-Gutscheinen die Kunden umgarnten.

Lidl trieb die Aktion kurz vor dem Fest auf die Spitze und akzeptierte sogar die Gutscheine von Aldi. Laut Smhaggle nahmen 30 Prozent der Lidl-Kunden an der Aktion teil – und verdoppelten ihren Einkaufswert dadurch nahezu auf über 50 Euro. Unter dem Strich dürfte sich das Vorhaben aber nicht gerechnet haben, weil der Discounter viel in Werbung investierte.

Auch die aktuelle Aldi-Aktion dürfte nicht zu einem nachhaltigen Erfolg führen. Smhaggle-Gründer Reuter hält die fünf Euro Rabatt bei 40 Euro Einkaufswert für zu hoch. Kunden würden sich schon von weitaus geringeren Ersparnissen als diesen 12,5 Prozent angesprochen fühlen. Für Reuter sind solche Aktionen nur ein „kurzfristiges Strohfeuer“. Auf Dauer würden Kunden wieder zu dem Händler mit dem günstigsten Preis gehen. Der Preiswettlauf im Handel, er scheint kein Ende zu nehmen.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.