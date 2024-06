Homeoffice nach Corona Fast jeder vierte Erwerbstätige arbeitet von zu Hause aus

Auch nach dem Ende der Pandemie arbeitet knapp jeder vierte Beschäftigte regelmäßig im Homeoffice. 23,5 Prozent aller Erwerbstätigen waren 2023 zumindest gelegentlich von zu Hause aus tätig, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Damit ist der Anteil nur geringfügig niedriger als 2022 mit 24 Prozent und 2021 mit 24,9 Prozent.

Im März 2022 war die aufgrund der Pandemie eingeführte Homeoffice-Pflicht ausgelaufen. Wie stark sich das Arbeiten in den eigenen vier Wänden inzwischen etabliert hat, zeigt der Vergleich mit dem Vor-Corona-Niveau: 2019 hatten lediglich 12,8 Prozent der Erwerbstätigen zu Hause gearbeitet.

Im europäischen Vergleich bleibt Deutschland über dem EU-Schnitt. In den 27 Mitgliedstaaten arbeiteten im vergangenen Jahr durchschnittlich 22,4 Prozent aller Erwerbstätigen ab 15 Jahren zumindest gelegentlich zu Hause. In den Niederlanden (52 Prozent), Schweden (45,8 Prozent) und Finnland (42 Prozent) ist der Anteil am höchsten. In Bulgarien (2,9 Prozent), Rumänien (3,3 Prozent) und Griechenland (7,4 Prozent) ist er am geringsten.

„Homeoffice wird inzwischen jedoch weniger umfänglich genutzt als zu Pandemiezeiten“, fanden die Statistiker mit Blick auf Deutschland heraus. 2023 arbeiteten 44 Prozent derjenigen, die Homeoffice nutzen, genauso oft oder häufiger am Arbeitsplatz als zu Hause. 26 Prozent waren vollständig im Homeoffice. 2022 waren 39 Prozent der Erwerbstätigen genauso oft oder häufiger am Arbeitsplatz wie im Homeoffice, während 31 Prozent ausschließlich von daheim arbeiteten.

Wie häufig Angestellte Heimarbeit nutzen, wird etwa von der Größe des Unternehmens oder der Branche beeinflusst. So steigt der Anteil mit der Größe des Unternehmens: Arbeiten in kleinen Unternehmen (bis 49 Beschäftigte) 13,1 Prozent der Angestellten von zu Hause aus, so sind es in mittleren Unternehmen (50 bis 249 Beschäftigte) 22,9 Prozent. In großen Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten ist der Homeoffice-Anteil mit 33,8 Prozent am höchsten.

Besonders selten nutzen Beschäftigte in den Branchen Gesundheit, Einzelhandel und Bau die Heimarbeit, weil dies häufig gar nicht möglich ist. Weit verbreitet sind die Möglichkeiten hingegen bei IT-Dienstleistern, deren Beschäftigte zu 74,7 Prozent im Homeoffice tätig sind. Auch bei Versicherungen und Unternehmensberatungen gibt es hohe Anteile. (Reuters, dpa)